Biella, si lancia dalla finestra 17 giorni dopo il tentato suicidio del figlio: morta 77enne (Di sabato 18 maggio 2019) Il tragico gesto venerdì sera. Una donna si è lanciata dalla finestra della casa di riposo, nella provincia di Biella, dove era stata ricoverata dopo l'incendio appiccato dal figlio che, a sua volta, aveva tentato il suicidio cospargendosi di benzina, il primo maggio scorso. Annamaria Beccaro aveva 77 anni.



