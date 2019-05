Bidello uccide gatto a scuola davanti ai bambini | “Nessun adulto è intervenuto per

meteoweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) “Un episodio di una gravità inaudita si è verificato nellaprimaria Montale-Pettinalli di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Un– spiega in una nota la Lega Nazionale per la difesa del Cane – si era introdotto nel plesso scolastico e, anziché farlo uscire, unlo ha preso a bastonate fino a farlo morire dopo un’ora di agonia. Il tutto è successoaigiustamente sconvolti per l’accaduto e nessunper fermare quello che è stato un vero e proprio massacro.” “Se non fosse stata documentata, questa vicenda sembrerebbe inverosimile e invece è la pura e triste realtà”, commenta Piera Rosati – Presidente nazionale LNDC Animal Protection. “Oltre al poveroucciso in questo modo barbaro senza alcuna pietà, non posso immaginare lo shock che hanno subito idella, costretti ad assistere a ...

