Beautiful | anticipazioni americane | Steffy torna da Parigi | Hope legge lettera di Caroline

Beautiful - anticipazioni prossime puntate : una grave umiliazione : anticipazioni Beautiful, puntate 20-26 maggio: il gesto provocatorio di Steffy Beautiful, dopo più di trent’anni di messa in onda, riesce ancora ad incuriosire i telespettatori. Le anticipazioni di Beautiful dal 20 al 26 maggio svelano che Steffy, in un certo senso, umilierà Hope. Emma confida a Maya di essersi innamorata di Xander ma non vuole correre. Il ragazzo passa da Zoe per assicurarsi che sia partita davvero ma lei gli apre in ...

Beautiful - anticipazioni 18 maggio : annullato il matrimonio tra Steffy e Bill : Beautiful, la longeva soap opera statunitense come di consueto regala interessanti indiscrezioni e colpi di scena. In particolare, le anticipazioni di Beautiful per la puntata di oggi sabato 18 maggio raccontano del matrimonio tra Steffy e Bill che verrà annullato dalla Forrester, la quale otterrà comunque le sue quote societarie. Inizialmente Steffy sembrava avere superato le sue titubanze in merito alla relazione con Bill, anche per dare un ...

Beautiful - Liam chiede a Hope di sposarlo : anticipazioni trame dal 19 al 25 maggio : Un nuovo matrimonio potrebbe essere celebrato in una delle soap più longeve della tv. Nelle nuove puntate di Beautiful ci sarà una proposta di matrimonio, la rinuncia ad un amore e poi un po’ di affari all’ombra della Forrester.. Di seguito le trame di tutti gli episodi in onda questa settimana, visibili tutti i giorni su Canale 5 dalla domenica al sabato, sempre alle 13.40 tranne che nel caso di domenica, quando comincia alle 14.00 ...

Beautiful - anticipazioni puntata di sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 18 e domenica 19 maggio 2019: La decisione di Steffy è se stessa e la propria bambina. La figlia, la sua famiglia e la carriera saranno più che sufficienti a renderla felice e a renderla un esempio per Kelly. Liam non riesce ancora ad accettare che Steffy abbia deciso di sposare Bill dopo quanto fatto dal genitore, che non vuole attorno a Kelly ritenendo la sua presenza tossica. Wyatt offre al fratello ...

Beautiful anticipazioni 18 maggio 2019 : Steffy annulla il matrimonio con Bill : Steffy decide di non sposarsi con Bill e di stare sola. Lo Spencer le concede comunque le quote della Forrester Creations.

Beautiful anticipazioni Americane : archiviato Thorne - Katie torna all'altare. Chi sarà il fortunato? : Chiusa la relazione con Thorne e ottenuto l'annullamento, Katie ha il cuore libero. Scopriamo chi sarà l'uomo che riuscirà a farla capitolare?

Beautiful : CAROLINE voleva HOPE e THOMAS insieme? Anticipazioni : La primavera 2019, per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful, si è aperta con un importante lutto che ha colpito gli Spencer e i Forrester. Chi ha seguito le nostre Anticipazioni dagli USA ne è già a conoscenza: a morire è stata CAROLINE Spencer che, come la sua omonima zia, è andata incontro ad una morte prematura. Il tutto è avvenuto off screen, ovvero lontano dagli occhi dei telespettatori, che hanno appreso la notizia quando ...

Beautiful anticipazioni americane : una coppia storica pronta al matrimonio : anticipazioni americane Beautiful: Bill chiede a Katie di sposarlo, ma lei è indecisa Una coppia storica, stando alle ultime anticipazioni americane di Beautiful, è pronta a convolare a nozze. Stiamo parlando di Bill e Katie, i quali ritrovano la serenità dopo anni di dolori. Infatti, ricordiamo che i due hanno lottato spesso per il loro […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: una coppia storica pronta al matrimonio proviene da ...

Beautiful - anticipazioni americane 20-24 maggio : Hope lascia Liam per lettera di Caroline : Mancano solo pochi giorni al ritorno di Steffy Forrester nelle puntate americane di Beautiful. Dopo un'assenza durata circa cinque mesi, l'attrice Jacqueline MacInnes Wood si rivedrà in scena a partire dalla puntata del 23 maggio. Non sarà sola, perché al suo fianco ci saranno anche le figlie Kelly e Phoebe, che l'avevano seguita nella trasferta a Parigi. E proprio questo gradito ritorno coinciderà con la crisi insanabile del matrimonio di Hope ...

Beautiful anticipazioni 17 maggio 2019 : Brooke in pena per Steffy : Brooke è felice che Hope e Liam siano tornati insieme ma è preoccupata per la scelta di Steffy di sposare Bill.

Beautiful - anticipazioni puntata di venerdì 17 e sabato 18 maggio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 17 e sabato 18 maggio 2019: Bill (Don Diamont) ha allestito una cameretta per Kelly nella sua villa, dove vuole che la bimba e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si trasferiscano dopo il matrimonio. L’editore è determinato a stipulare le nozze quel giorno stesso, immediatamente, invitando la ragazza a non lasciarsi scoraggiare da Liam (Scott Clifton) e Ridge (Thorsten Kaye). Bill le dichiara ancora ...

Beautiful anticipazioni 17 maggio 2019 : Brooke preoccupata per Steffy : Brooke è felice che Hope e Liam siano tornati insieme ma è preoccupata per la scelta di Steffy di sposare Bill.

Beautiful anticipazioni Americane : Zoe si infuria con Flo "...lascia che Hope si consoli con Thomas!" : La Buckingham origlia una conversazione tra Hope e Flo e si arrabbia con la complice per aver tentato di allontanare la Logan da Thomas.

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : nei prossimi mesi morirà un altro personaggio : Le puntate americane di Beautiful dei prossimi mesi saranno caratterizzate da grandi novità, destinate a sconvolgere le vite dei protagonisti della soap. Ad annunciarlo è niente meno che il produttore esecutivo Bradley Bell in una recente intervista rilasciata a Michael Fairman. In essa, il numero 1 di Beautiful ha incuriosito i telespettatori con alcuni spoiler davvero appetitosi, nei quali ha parlato di amori, rivelazioni ma anche di un nuovo ...