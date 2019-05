Bari | preside si candida e invia a sua insaputa lettera ai genitori degli

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Stefano Damiano Rosangela Colucci, dirigente scolastico della scuola media Amedeo D'Aosta si difende: "fatto a mia" Un'iniziativa "non concordata ne autorizzata". Con queste parole Rosangela Colucci,di una scuola di, si difende dall'accusa di aver fatto usato i suoi alunni per far arrivare ai loro, unadi invito a sostenerla elettoralmente nelle prossime comunali che la vedono impegnata cometa. Nella giornata di ieri, venerdì 17 maggio, istudenti dell’istituto alberghiero Perotti e della scuola media Amedeo D’Aosta dihanno protestato per la distribuzione nelle classi di unacon allegato santino elettorale, girati tra i banchi di scuola: "Cari,vi scrivo per rendervi partecipi della miatura alla carica di consigliere comunale dinella lista Sud Al Centro al sostegno del sindaco ...

