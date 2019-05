Balle Spaziali | Marco Travaglio smonta tre fake news | i 5 stelle dicono alla Lega troppi

ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) E’ vero che Facebook ha chiuso 23 pagine, metà delle quali a sostegno die M5S, perché diffondevanoper truccare le elezioni e subornare le menti di 2,4 milioni di elettori italiani? E’ vero che i Cinquehanno detto“sì”o è vero che i Cinquehanno detto“no” a Matteo Salvini visto che ci stanno dicendo entrambe le cose in questi giorni? E soprattutto, che fine ha fatto la richiesta di pena per il sindaco di Milano Giuseppe Sala imputato di falso esattamente come lo era 6 mesi fa la sindaca grillina di Roma Virginia Raggi? Questa settimanatreper il 34esimo appuntamento della seconda stagione di, un programma realizzato in esclusiva per la piattaforma tv Loft (www.iloft.it e app Loft). Su piattaforma e app di Loft sono disponibili, sempre in ...

