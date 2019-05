Austria | legami dell’ultradestra di governo coi russi | il vicecancelliere Strache si

ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) Appalti pubblici promessi in cambio di un sostegno finanziario per la campagna elettorale. Questa la vicenda che ha portato alle dimissioni il capo del Partito della Libertà, formazione di estrema destra, eHeinz-Christianche, in un video girato con una telecamera nascosta, avrebbe promesso a quella che credeva la nipote di un oligarca russo appalti pubblici in cambio di denaro. Inoltre la donna nell’incontro parla della possibilità di investire per prendere il controllo del tabloid Krone Zeitung, il più diffuso in, per farlo diventare di orientamento pro FPÖ dopo aver elogiato il sistema di Orban di controllare la stampa. Per questa rivelazione, diffusa dai giornali tedeschi Süddeutsche Zeitung e Der Spiegel, il cancelliereco Sebastian Kurz aveva escluso ogni forma di collaborazione con il suo vice del Fpoe. Per questa vicenda ...

