Austria, lascia vicecancelliere Strache

In crisi la coalizione di governo in. Il, leader dell'ultradestra del Fpoe, ha presentato le dimissioni. L'incarico è stato affidato al ministro dei Trasporti, Hofer.ha detto di aver presentato le dimissioni per evitare il il collasso dell'esecutivo. Il caso è esploso dopo la diffusione di un video, girato a sua insaputa, in cuisi dice disponibile ad accettare soldi russi in cambio di favori, anche illegali, alla nipote di un oligarca russo, vicino a Putin.(Di sabato 18 maggio 2019)