Austria | il vice cancelliere prometteva appalti ai russi in cambio di soldi

Austria - legami dell’ultradestra di governo coi russi : il vicecancelliere Strache si dimette dopo il video-scandalo : Appalti pubblici promessi in cambio di un sostegno finanziario per la campagna elettorale. Questa la vicenda che ha portato alle dimissioni il capo del Partito della Libertà, formazione di estrema destra, e vicecancelliere Heinz-Christian Strache che, in un video girato con una telecamera nascosta, avrebbe promesso a quella che credeva la nipote di un oligarca russo appalti pubblici in cambio di denaro. Inoltre la donna nell’incontro parla ...

Austria - lascia vicecancelliere Strache : 12.50 In crisi la coalizione di governo in Austria. Il vicecancelliere Strache, leader dell'ultradestra del Fpoe, ha presentato le dimissioni. L'incarico è stato affidato al ministro dei Trasporti, Hofer. Strache ha detto di aver presentato le dimissioni per evitare il il collasso dell'esecutivo. Il caso è esploso dopo la diffusione di un video, girato a sua insaputa, in cui Strache si dice disponibile ad accettare soldi russi in cambio di ...

Austria - il governo si spacca per un video sui legami del vicecancelliere Strache con i russi : Verso le dimissioni di Heinz-Christian Strache: si va verso il rimpasto o c'è chi paventa anche un ritorno alle urne

Austria - il vicesindaco della città di Hitler pubblica una poesia sui topi ma allude ai migranti. Kurz : 'Razzista' : Il leader del partito di destra e vicecancelliere Heinz-Christian Strache , alleato con Matteo Salvini , ha scritto però su Facebook che 'l'incitamento e la campagna' contro la sua forza politica ...