Atletica – Azzurre della marcia domani in gara in Coppa Europa | le sensazioni degli

Atletica – Staffette azzurre soddisfacenti a Yokohama : il commento del Dt La Torre : Atletica: il DT La Torre analizza le prestazioni ed i risultati degli azzurri delle Staffette alle World Relays di Yokohama “L’Italia è l’unica nazione insieme alla Giamaica ad aver piazzato cinque Staffette su cinque nelle discipline olimpiche”. Euforia per la splendida avventura azzurra a Yokohama, e piedi per terra in vista dell’appuntamento dell’anno, i Mondiali di Doha: è quello che predica il direttore tecnico delle squadre ...

Atletica – Storico bronzo per le azzurre 4×400 a Yokohama : l’Italia ai Mondiali con 5 staffette : Bellissimo exploit dell’Italia alle World Relays: Storico bronzo per le azzurre della 4×400 a Yokohama L’Italia conquista la medaglia di bronzo nella 4×400 femminile alle World Relays di Yokohama. Le azzurre Chigbolu, Folorunso, Trevisan e Lukudo si sono piazzate terze nella finale di questa mattina con il tempo di 3’27”74. La vittoria è andata alla Polonia (3’27”49) davanti agli Stati Uniti ...

Atletica – Le azzurre della staffetta verso Yokohama : le sensazioni del team italiano : Atletica, staffette: parlano gli azzurri verso Yokohama Quindici giorni a Yokohama. Quindici giorni alle World Relays, trampolino di lancio verso i Mondiali di Doha. Scorrono le ultime ore di raduno a Roma, tra il centro di preparazione olimpica del CONI “Giulio Onesti” e le piste del Rosi e della Farnesina per gli staffettisti azzurri che il 3 maggio raggiungeranno il Giappone in vista dell’impegno iridato dell’11 e 12 maggio. Prima della ...

Atletica – Le staffette azzurre in raduno a Roma - c’è anche Tortu : Atletica: a Roma l’ultimo raduno delle staffette azzurre prima dei Mondiali, c’è anche Filippo Tortu Il direttore tecnico Antonio La Torre ha diramato la lista dei convocati per l’ultimo raduno degli staffettisti prima delle World Relays di Yokohama(Giappone, 11-12 maggio). Sono 28 gli azzurri che lavoreranno sulle piste del Paolo Rosi e della Farnesina, a Roma, da lunedì 22 a sabato 27 aprile con il responsabile della ...

Atletica : test per le staffette azzurre con vista sui Mondiali di Doha : Si avvicinano le World Relays in Giappone (11-12 maggio), i Mondiali per quanto riguarda le staffette. In palio in terra asiatica ci saranno i pass per quanto riguarda la vera manifestazione iridata, quella di Doha: alle World Relays l’Italia parteciperà con cinque staffette (le due 4×100, le due 4×400 e la 4×400 mista). La FIDAL dunque, per arrivare al meglio all’appuntamento di Yokohama, giovedì 18 aprile, ha organizzato ...