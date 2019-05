Atalanta | Gasperini in conferenza | “Futuro? Se ne parla a campionato finito”

Atalanta-Lazio - la replica dell’Aia alle polemiche per il mani di Bastos : Nicchi risponde a Gasperini : Il presidente dell’Aia Nicchi risponde a Gasperini dopo le copiose polemiche piovute sulla direzione arbitrale della finale di Coppa Italia ”Non sono tenuto ad alimentare polemiche, c’è stato un episodio che tutti hanno rivisto dopo la partita perché allo stadio non l’ha visto nessuno. Adesso lo valuterà il designatore (Rizzoli, ndr) e deciderà se era un episodio che poteva essere giudicato in modo diverso o ...

Lazio-Atalanta al veleno - Lotito a Inzaghi : “Ho mandato a fanculo Gasperini” [VIDEO] : Non si placano le polemiche dopo la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Prima le dure parole di Gasperini contro l’arbitro per non aver fischiato un fallo di mano di Bastos (già ammonito) nel primo tempo, poi un retroscena. Attraverso un video che circola in rete e pubblicato dalla moglie di Simone Inzaghi, infatti, emerge un brevissimo scambio di battute tra il presidente biancoceleste Lotito e il tecnico durante la festa ...

Coppa Italia - l’Atalanta crolla all’Olimpico e Gasperini è una furia : “Rigori e rigorini contro di noi. È vergognoso!” : Coppa Italia, l’Atalanta crolla all’Olimpico e Gasperini è una furia: La Lazio batte una favoritissima Atalanta in finale di Coppa Italia, aggiundicandosi il trofeo e guadagnando un posto in Europa League. E il sorriso smagliante di Gian Piero Gasperini, è sparito alla fine del match. Al tecnico dei bergamaschi non va giù la sconfitta sul campo, soprattutto per l’ episodio del fallo di mano in area di Bastos non giudicato ...

Atalanta - Gasperini infuriato con l’arbitro : “Mani Bastos è un fatto gravissimo…” : Aveva detto la sua a caldo appena terminato il match. Ma Gian Piero Gasperini è poi tornato ai microfoni della Rai per analizzare in maniera più lucida la gara. Però non è accaduto nulla di tutto questo. Al tecnico è stato fatto rivedere l’episodio del tocco di mani di Bastos (già ammonito), che lui non aveva visto. E si arrabbia. “Il rigore di Bastos? E’ molto grave perché è un tiro che va anche in gol, è gravissimo. ...

Coppa Italia - la delusione dell’Atalanta e di Gasperini : “rigore di Bastos inaccettabile - episodio gravissimo” : Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato a caldo della sconfitta atalantina contro la Lazio nella finale di Coppa Italia “E’ un peccato ma queste finali sono così e nel momento decisivo nel secondo tempo, dove stavamo anche meglio, su un episodio su calcio d’angolo abbiamo perso la partita, peccato“. Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini alla Rai al termine della finale persa con la ...

Atalanta-Lazio - Gasperini : “Peccato - siamo arrivati ad un passo. Ora pensiamo al campionato” : “E’ un peccato ma le finali sono così, nel momento decisivo nel secondo tempo stavamo anche meglio ma per un episodio abbiamo perso la partita. Peccato”. Così Gian Piero Gasperini commenta ai microfoni di RaiSport la sconfitta della sua Atalanta nella finale di Coppa Italia contro la Lazio. “All’inizio andava anche bene così, volevamo giocarci tutto nella ripresa e lo stavamo facendo. Abbiamo avuto una buona ...

Atalanta Lazio formazioni probabili - le scelte di Gasperini e Inzaghi : Atalanta Lazio formazioni – Il grande giorno è arrivato. Questa sera, alle ore 20.45, presso lo stadio Olimpico di Roma, Atalanta e Lazio si sfideranno per la conquista della Coppa Italia. Si tratta della prima edizione, da quattro anni a questa parte, che non vede l’approdo della Juventus all’ultimo atto della competizione, con il trofeo […] L'articolo Atalanta Lazio formazioni probabili, le scelte di Gasperini e Inzaghi è stato ...

Probabili formazioni Atalanta Lazio/ Quote - Gasperini punta su Ilicic - Coppa Italia - : Probabili formazioni Atalanta Lazio: le Quote. Ecco i possibili schieramenti del match di questa sera all'Olimpico, finale di Coppa Italia 2019.

L’Atalanta di Gasperini sogna in grande : il tecnico carica l’ambiente prima della finale di Coppa Italia : Coppa Italia, Gian Piero Gasperini pronto alla sfida tra la sua Atalanta e la Lazio del collega Simone Inzaghi “Noi stiamo interpretando la gara per quello che è: una partita contro una squadra forte con un seguito importante e con tutto il risvolto che c’è su una finale. Però vedo una squadra molto concentrata e, isolarci dal contesto, è stata fin qui la nostra forza. La Lazio è una squadra importante ma in questo campionato ...

Atalanta - Gasperini : “Cosa faremo in caso di vittoria? Balleremo la Papu Dance” : Sta per arrivare il grande giorno per Lazio e Atalanta, che domani sera si affronteranno all’Olimpico per la finale di Coppa Italia. In campionato, due settimane fa, finì 1-3 per i bergamaschi. Alla vigilia del match, le parole in conferenza stampa del tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini. Lazio, Inzaghi fiducioso in vista della finale di Coppa Italia: le sue parole in conferenza “Affrontiamo una squadra forte ma vedo i ...

Atalanta - futuro Gasperini : “il presidente conosce le mie idee…” : Atalanta, il futuro di Gasperini verrà valutato al termine di una stagione che ancora potrebbe riservare molte soddisfazioni al club “futuro? In questo momento stiamo vivendo qualcosa di fantastico, non capisco questi discorsi. Con il presidente ho un grande rapporto, lui conosce le mie idee. Non so che futuro avrà l’Atalanta ma oggi come oggi non ci interessa“. Il tecnico dell’Atalanta Gasperini, dopo la vittoria ...

Atalanta Genoa formazioni probabili - emergenza difensiva per Gasperini : Atalanta Genoa formazioni – Quella tra Atalanta e Genoa è una sfida che vale tanto per entrambe le formazioni. I bergamaschi si giocano il sogno Champions League, e una vittoria li manterrebbe davanti al Milan. I rossoblù, invece, sono ancora a caccia della matematica salvezza. È Hateboer il nome di Gasperini per ovviare all’emergenza in […] L'articolo Atalanta Genoa formazioni probabili, emergenza difensiva per Gasperini è stato ...