davidemaggio

(Di sabato 18 maggio 2019)Su Rai1 Laha conquistato 3.629.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5ha raccolto davanti al video 4.392.000 spettatori pari al 24.6% di share (i minuti finali 1.773.000 – 26%). Su Rai2 Non Stop ha interessato 1.472.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Italia 1 Mad Max: Fury Road ha catturato l’attenzione di 796.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 L’Aquila – Grandi Speranze ha raccolto davanti al video 1.051.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.074.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.001.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su TV8 4 Ristoranti ha segnato il 2% con 448.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.235.000 spettatori (5.2%). Su Rai 4 21 sigla l’1.3% con 311.000 ...

il_Case : Ascolti TV | Venerdì 17 maggio 2019? Ciao Darwin vince con il 24.6%, La Corrida 17.4%. Il Paradiso delle Signore ch… - raspa90 : RT @Raiofficialnews: Le reti #Rai vincono le 24ore. Oltre 3,6milioni per l'ultima puntata de #LaCorrida, in onda su @RaiUno. Bene #StorieIt… - Raiofficialnews : Le reti #Rai vincono le 24ore. Oltre 3,6milioni per l'ultima puntata de #LaCorrida, in onda su @RaiUno. Bene… -