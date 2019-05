Anticipazioni Il Segreto | nuove puntate | un indizio compromettente

Il Segreto Anticipazioni : SAUL e JULIETA minacciati da… : SAUL Ortega (Ruben Bernal) e JULIETA Uriarte (Claudia Galan) riusciranno davvero a sposarsi nelle prossime puntate italiane de Il Segreto? Com’è già noto i due piccioncini, prima del fatidico sì, dovranno affrontare una serie di problemi causati dall’imprenditore senza scrupoli Eustaquio Molero (Carlos Manuel Diaz). Quest’ultimo, in contrasto con Severo Santacruz (Chico Garcia) per la gestione dei territori di Las Lagunas, se ...

Il segreto - Elsa è molto ammalata : Anticipazioni trame dal 19 al 25 maggio : Sette nuovi appuntamenti settimanali con altrettante puntate de Il segreto, la nota soap di produzione spagnola in onda sulle reti Mediaset. Un’altra settimana di intrighi, sotterfugi, intuizioni e dialoghi intensi, sempre nella cornice immaginaria di Puente Viejo. Gli episodi vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5. Attenzione: la domenica l’appuntamento è doppio e inizia leggermente prima, alle 16.20, mentre sabato ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1954 de Il SEGRETO di sabato 18 e domenica 19 maggio 2019: Fernando fa vedere a Maria la foto di Emilia e Alfonso, che testimonia il buono stato di salute dei genitori della ragazza… Elsa trova una chiave ma, proprio quando capisce quale scrigno essa apra, è in procinto di essere scoperta… Un falsario cerca di piazzare a Puente Viejo delle banconote false… Matias ha paura che il suo piano non vada in ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Francisca ordina a Mauricio di uccidere Severo : Nuovo spazio dedicato a Il Segreto. Nelle puntate spagnole in onda dal 20 al 24 maggio, Elsa rivelerà a Isaac di avere una brutta malattia, mentre Francisca vorrà vendicarsi del male fatto alla nipote, tanto da ordinare l'omicidio di Severo. Il Segreto: Severo nei guai Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti gli episodi in onda dal 20 al 24 maggio in Spagna, raccontano che Matias e Maria accuseranno le conseguenze più gravi dell'attentato ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : le immagini dell'attentato che ha sconvolto le nozze di Fernando : Una carrellata di foto mostra come un giorno di festa si sia trasformato in tragedia. Scopriamo chi c'è dietro al terribile attentato che ha funestato le nozze di Fernando.

Il Segreto Anticipazioni 18 maggio 2019 : Onesimo prega perché scoppi una pestilenza : Onesimo vorrebbe che una pestilenza si abbattesse su Puente Viejo. Solo così potrebbe rilanciare la sua attività di pompe funebri.

Un posto al sole Anticipazioni : BEATRICE ha un segreto? : Tra circa un mese arriverà l’estate e Un posto al sole è pronta con trame del tutto nuove, che ci faranno compagnia durante i mesi caldi dell’anno. Come già anticipato, avremo il ritorno di Leonardo (Erik Tonelli), il misterioso personaggio che ha accompagnato Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Filippo (Michelangelo Tommaso) nella tragica vicenda della fine di Tommaso Sartori. Tra qualche tempo rivedremo la new entry e, a tal ...

Il Segreto Anticipazioni 17 maggio 2019 : Antolina tortura Elsa fino a ucciderla : Antolina costringe Elsa a fare dei lavori massacranti e che la porteranno alla morte. Davanti a Isaac però finge gentilezza.

Anticipazioni Il Segreto fino al 25 maggio : nasce la figlia di Hipolito e Gracia : Il Segreto, la soap opera spagnola che va in onda su Canale 5 e che racconta le avventure degli abitanti di Puente Viejo, come di consueto, regala emozioni ed interessanti colpi di scena. Le Anticipazioni che riguardano le puntate che vedremo da domenica 19 fino a sabato 25 maggio raccontano della nascita della figlia di Gracia e dello stravagante e simpaticissimo Hipolito Miranar. Non solo, uno spazio importante sarà riservato anche ai piani ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 17 e sabato 18 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1953 de Il SEGRETO di venerdì 17 e sabato 18 maggio 2019: Antolina non vede l’ora di di assistere ai funerali di Elsa e così continua a sottoporla a lavori massacranti; poi però, in presenza di Isaac, finge di essere gentile e comprensiva nei confronti della Laguna… Onesimo chiede ai sacerdoti di pregare in modo che un’epidemia colpisca ed uccida qualcuno a Puente Viejo, tutto ciò al fine di poter ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Emilia dice addio per sempre alla soap : Dopo le immagini della liberazione di Emilia e Alfonso, Emilia Ulloa esce per sempre di scena. Si è trattato di una scelta di Sandra Cervera, scopriamo come l'attrice ha salutato il suo pubblico.

Il Segreto - Anticipazioni : Isaac Guerrero geloso di Elsa Laguna : Emergono interessanti novità dalle anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto. Nelle prossime puntate della soap opera spagnola, Isaac Guerrero, interpretato dall'attore spagnolo Ibrahim Al Shami, sarà notevolmente geloso del rapporto che si stabilirà tra Elsa Laguna e il dottor Alvaro Fernandez. Per tale ragione il Guerrero intimerà al dottor Fernandez di abbandonare immediatamente Puente Viejo. Di seguito le altre anticipazioni delle ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Maria Castagneda resta paralizzata : Nuovissimi colpi di scena nella soap opera de ''Il Segreto''. Le trame spagnole rivelano infatti che Maria Castagneda ritornata a Puente Viejo assieme a Gonzalo nelle prossime settimane lotterà tra la vita e la morte. Vediamo nei dettagli cosa è andato in onda in Spagna. Il Segreto spoiler: Maria in pericolo di vita Le trame spagnole de ''Il Segreto'' rivelano un clamoroso colpo di scena nei prossimi episodi della soap. nelle puntate spagnole ...