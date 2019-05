Anna Falchi | “Pamela Prati ha detto che si sposava per andare ospite un po’ qua e un po’

Pamela Prati - Anna Falchi : "Si è inventata tutto. Non ho fatto gli auguri a Fiorello" : Anna Falchi è stata l'ospite di ieri di Un giorno da pecora, il programma del daytime di Rai Radio Uno condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. La coppia non ha potuto non chiederle un parere sul fenomeno del momento, ovvero il caso Pamela Prati - Mark Caltagirone: “Il matrimonio di Pamela Prati? L’idea che mi sono fatta è che le sia sfuggita di mano la situazione: ha annunciato questo evento per andare ospite un po’ di qua e di là, ...

Anna Falchi in confidenza : le parole sugli ex Fiorello e Max Biaggi : Anna Falchi senza freni: le parole sugli ex Max Biaggi e Fiorello, l’opinione su Elisa Isoardi e Antonella Clerici e il commento sul possibile ritorno in tv Anna Falchi, ospite del programma radiofonico Un Giorno da Pecora, condotto da Geppy Cucciari e Giorgio Lauro, ha concesso una simpatica e curiosa intervista, spaziando su diversi argomenti. […] L'articolo Anna Falchi in confidenza: le parole sugli ex Fiorello e Max Biaggi ...

Anna Falchi : “Lotito non mi saluta - vuole essere l’unico simbolo della Lazio” : “Lotito? Quando lo vedo neanche mi saluta, è in competizione con me perché vuol esser l’unico simbolo della Lazio. E invece il vero simbolo dei biancocelesti sono io, è ovvio!“. A parlare è Anna Falchi, celebre showgirl e tifosa biancoceleste, che oggi è stata ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. LEGGI CALCIOWEB PER essere SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME ...

Coppa Italia - Anna Falchi nuda per la sua Lazio : i festeggiamenti per la vittoria sono bollenti! [GALLERY] : La Lazio batte 0-2 l’Atalanta in finale di Coppa Italia: la tifosa biancoceleste Anna Falchi si spoglia nuda per i suoi beniamini e i fan impazziscono Grazie ai gol di Milinkovic-Savic e Correa la Lazio ha battuto l’Atalanta in finale di Coppa Italia, chiudendo la stagione con la doppietta ‘trofeo’ e accesso all’Europa League. Tanti i messaggi d’amore dei tifosi per il successo in Copppa Italia, fra i ...

Coppa Italia – Anna Falchi in topless dopo Milan-Lazio : la dedica per la finale è hot! [FOTO] : Anna Falchi omaggia la vittoria della Lazio sul Milan nella semifinale di Coppa Italia: la showgirl si mostra in topless per festeggiare il successo dei biancocelesti dopo la sconfitta subita pochi giorni fa in campionato, la Lazio si è presa la sua rivincita sul Milan in Coppa Italia. I biancocelesti hanno battuto i rossoneri per 0-1 nella semifinale di ritorno, staccando il pass per la finale. Fra i tanti messaggi di congratulazioni ...