Anja Rubik | scandalo sulla Croisette

(Di sabato 18 maggio 2019) Il completo di Yves Saint Laurent portato senza reggiseno, con la giacca completamente aperta per mettere in evidenza il collier con una cascata di diamanti: Anja Rubik è iconica sul red carpet del Festival di Cannes Eleganza, raffinatezza e femminilità: si può riassumere così il look scelto dalla top model sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes. La modella polacca ha scelto un look solo apparentemente androgino di Yves Saint Laurent, smorzato dal no-bra style che l'ha trasformato in una delle protagoniste più fotografate della quarta giornata.

