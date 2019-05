Android R supporterà nativamente gli screenshot estesi

Google Pixel 3a e 3a XL non supporteranno Android Q Beta prima di giugno : Il programma Android Beta è stato aggiornato per segnalare che gli ultimi dispositivi Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL non saranno idonei fino a giugno. Google ha aggiornato il sito del programma Beta Android con una nota che informa che i suoi ultimi smartphone saranno idonei a giugno, tuttavia Android Q Beta 3 può ancora essere installato tramite flash manualmente, anche se i dispositivi non sono attualmente elencati nella device list di ...