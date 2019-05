Ana | la cantante che nascondeva 300mila euro nella Rolls Royce

Ana BETTZ FERMATA AL CONFINE CON 300MILA EURO/ Cantante voleva scappare in Francia : Ana BETTZ FERMATA al CONFINE di Ventimiglia con 300MILA EURO dalla Guardia di Finanza mentre tentava di scappare in Francia.

Ana Bettz - la cantante fermata al confine in Rolls Royce con 300mila euro in contanti : A carico della donna sarebbe scattata anche un'altra perquisizione in un altro luogo in cui sarebbero emersi altri contanti per un milione e 700 mila euro. La cantante e imprenditrice, vedova del petroliere Sergio Di Cesare, sarebbe indagata dalla Procura di Imperia che ipotizza il reato di riciclaggio.Continua a leggere

AriAna Grande : questo rapper ha campionato la voce della cantante nel promo Givenchy e ci ha fatto una canzone : Rimarrai a bocca aperta The post Ariana Grande: questo rapper ha campionato la voce della cantante nel promo Givenchy e ci ha fatto una canzone appeared first on News Mtv Italia.

Amici 2019 Serale/ GiordAna Angi fuori dalla finale? Brutte notizie per la cantante : Amici 2019 Serale: in vista della semifinale arrivano i giudizi dei professori. Brutte notizie per Giordana Angi e non solo da Rudy Zerbi

Alberto Urso sfidato da LoredAna Bertè - il cantante colto alla sprovvista al Serale : Loredana Bertè sorpresa da Alberto Urso, esibizione strepitosa al Serale La quinta puntata del Serale di Amici 18 è stata ricchissima di colpi di scena e di discussioni: pensate all’esibizione di John Travolta con Umberto Gaudino e Valentina Vernia oppure alla polemica scatenata da Loredana Bertè su Vincenzo o a quella di Rudy Zerbi su […] L'articolo Alberto Urso sfidato da Loredana Bertè, il cantante colto alla sprovvista al Serale ...

Continua la tournée americAna dell'attore cantante ed ultimo Pulcinella - Ciro Giorgio : Un grande festa artistica, infine, è prevista per il suo rientro a Napoli, all'Arts Cafe, dove per celebrare il ritorno di Ciro Giorgio, si riuniranno alcuni esponenti del mondo del teatro e delle ...

Amici - irruzione in studio della madre di GiordAna Angi : rivelazione inquietante sul passato della cantante : Sorpresa nel corso del serale di Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Sorpresa per Giordana Angi fatta da sua madre: mai si sarebbe aspettata di incontrarla in studio, poiché mamma è molto impegnata con il suo lavoro da hostess. Ma la De Filippi è riuscita ad organizzare l'incontro.

Amici 18 anticipazioni : LoredAna Bertè se ne va? Parla la cantante : Loredana Bertè smentisce i rumor inerenti ad un suo abbandono del Serale di Amici 18 In queste ore il magazine Chi ha riportato un’indiscrezione che ha già fatto preoccupare i fan di Amici di Maria De Filippi. Di cosa si tratta? Secondo alcune voci di corridoio raccolte dal settimanale diretto da Signorini, Loredana Bertè sarebbe costretta ad abbandonare il suo ruolo da giurata nel Serale di Amici 18 per via di alcuni impegni lavorativi ...

Balotelli perde (di nuovo) la testa per una donna : SuperMario pazzo di una famosa cantante italiAna : Mario Balotelli pazzo di Elodie, l’ultima bomba di gossip vorrebbe il calciatore dell’Olympique Marsiglia e la cantante innamoratissimi Un nuovo amore per Mario Balotelli. Dopo le sue storie più o meno complicate, tra le quali ricordiamo quella con Raffaella Fico e quella con Fanny Neguesha, il calciatore dell’Olympique Marsiglia sarebbe di nuovo impegnato con un personaggio conosciuto al piccolo schermo. La nuova fiamma ...

GiordAna Angi : 5 curiosità sulla cantante della squadra bianca : Nata nel 1994 a Vannes, Bretagna, Giordana Angi ha una pronuncia francese impeccabile grazie alle sue radici. La squadra bianca, con Ricky Martin, può vantare le prestazioni canore di Giordana che hanno già fatto breccia nel cuore di artisti già affermati. Di seguito cinque 5 curiosità su Giordana Angi, cantante della squadra bianca di Amici.

LouisiAna : arrestato ex cantante metal per aver incendiato tre chiese : In Louisana un giovane di 21 anni è stato arrestato con l'accusa di aver incendiato nell'ultimo mese ben tre chiese. Il giovane, figlio del vice-sceriffo della città, è adesso in attesa di processo. Secondo quanto viene riportato dal sito ABC News Holden Matthews, cittadino statunitense di 21 anni, fan della musica black metal ed ex cantante di una band di nome Vodka Vultures, è stato tratto in arresto: l’accusa è quella di aver incendiato ben ...

Amici 18 - il ballerino Vincenzo contro LoredAna Bertè. Ricky Martin palpeggia Amedeo - eliminata la cantante Ludovica : Premessa doverosa, prima di analizzare nel dettaglio la seconda puntata delle diciottesima edizione di “Amici di Maria De Filippi” su Canale 5. Quest’anno il regolamento del programma prevede che possano votare tutti, a fasi alterne: il televoto da casa, i professori, il giudice esterno Loredana Bertè, il giudice speciale (ossia l’ospite), i ragazzi in gara, persino il direttore artistico Giuliano Peparini. A loro si affiancano il ...