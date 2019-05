Amici serale 2019 | ospiti e anticipazioni di stasera 18 maggio 2019

Amici 2019 Serale - semifinale/ Eliminato e finalisti - diretta 18 Maggio : 4 posti per 5 allievi : Eliminato Amici 2019 Serale: diretta semifinale 18 Maggio. Chi sono i finalisti? Tish, Giordana, Alberto, Vincenzo e Rafael sono i cinque semifinalisti che si sfidano stasera.

#Amici18 – Il Serale – Ottava puntata del 18 maggio 2019 – Ospiti : Renato Zero - Sabrina Ferilli - J Ax e Antonella Clerici. : Il Serale della diciottesima edizione di Amici ritorna questa sera con la sua Ottava puntata. Nei prossimi nove sabati sera, i dodici ragazzi della scuola più famosa d’Italia si sfideranno a colpi di canzoni e coreografie per conquistare la vittoria finale del talent show ideato e condotto da Maria de Filippi. Tutto rigorosamente in diretta, sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini. AMICI 18 | Il Serale Come sempre, ...

Amici 18 serale - puntata 18 maggio 2019 : J-Ax - Romina Power - Sabrina Ferilli giurati : Dopo l'addio anticipato dei direttori artistici Ricky Martin e Vittorio Grigolo, deciso da Maria De Filippi per - a spiegarlo è stato il tenore - "mettere i ragazzi nella condizione di lavorare da soli", Amici torna ad affidarsi ad una giuria composta da personaggi del mondo dello spettacolo, come accaduto sabato scorso con Mara Venier, Emma e Gerry Scotti. Nella puntata del serale in onda domani, sabato 18 maggio 2019, ci saranno il rapper ...

Amici - Vittorio Grigolo rivela : “Ecco perché ho dovuto lasciare il serale” : L’addio di Vittorio Grigolo e Ricky Martin, i due direttori artisti, a poche puntate dalla finale del serale di Amici 18 ha colto i fan di sorpresa e suscitato non poche perplessità. Per questo ora è stato lo stesso Grigolo a spiegare in un’intervista al settimanale Chi i motivi che l’hanno spinto a prendere questa decisione: “Ora sto preparando Tosca per la Royal Opera House, mi esibirò il 27, ma avrei anche potuto ...

Anticipazioni Serale Amici 2019 : arriva Antonella Clerici : Antonella Clerici ospite Sabato 18 Maggio ad Amici 2019 Sabato prossimo andrà in onda la tanto attesa semifinale del Serale di Amici 18. E in questa circostanza il talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi si scontrerà con l’EuroVision Song Contest anzichè Ballando con le stelle. Difatti il programma di Milly Carlucci tornerà Venerdì 24 Maggio per lasciare spazio al Festival della musica europea. E per fronteggiare questo evento, ...

Serale Amici 2019 - Umberto dietro le quinte : “Non ero felice” : Amici news, Umberto fa una confessione sulla sua esperienza televisiva Umberto Gaudino ha lottato fino alla fine per poter accedere alla semifinale di Amici 2019. Ma non ce l’ha fatta. Nella settima diretta ha dovuto affrontare Alberto Urso, un vero e proprio colosso. La vittoria del tenore era pressoché prevedibile, ma il ballerino di latino-americano […] L'articolo Serale Amici 2019, Umberto dietro le quinte: “Non ero ...

Amici - 7° serale : Umberto e Mameli a casa - ascolti in crescita : Dopo sei settimane di sconfitte, Amici ha superato Ballando con le Stelle in termini di share per la seconda volta quest'anno: grazie ad una giuria tutta nuova e ad un meccanismo stravolto, il talent di Maria De Filippi si è aggiudicato la serata con oltre 4 milioni di spettatori (3,8 per il competitor di Rai 1). A contribuire al successo del format di Canale 5 sono stati sicuramente i divertenti interventi di Mara Venier e Gerry Scotti, il ...

ELIMINATI Amici serale 2019 - 7A PUNTATA/ Semifinalisti : Umberto e Mameli fuori : Eliminato AMICI SERALE 2019: chi sono i Semifinalisti? Umberto batte Mameli ma viene 'sacrificato' a favore di una finale di ballo già annunciata da settimane Vincenzo vs Rafael.

Amici 2019 serale - arriva Raffaella Carrà e tutti ballano (video) : Amici 2019 serale Raffaella Carrà ospite della puntata di sabato 11 maggio: un momento scatenato (video) Dopo Maria De Filippi nel programma di Raffella Carrà A Raccontare Comincia Tu, la Raffa nazionale ha ricambiato il favore andando sabato 11 maggio ospite del serale di Amici. Introdotta con un video che ne esalta le sue doti di cantante, ballerina, attrice, showgirl, presentatrice, icona della tv, Raffaella Carrà si è lasciata andare a un ...