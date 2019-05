Allerta Meteo Veneto | stato di attenzione

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per pioggia fino alle 12 di domani : Il maltempo interesserà buona parte della Regione Toscana fino alla giornata di domani, domenica 19 maggio. La sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per pioggia, già emesso ieri, fino alle ore 12 di domani. Il codice interessa quasi tutta la Toscana fatta eccezione per le zone settentrionali e parte della costa. Nel dettaglio oggi, sabato, e domani, domenica, precipitazioni sparse su gran parte della ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità arancione per i fiumi : La protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’Allerta arancione, valida dalle 12, alla mezzanotte di domani, domenica 19, su tutta l’area centro-occidentale della Regione. Osservati speciali saranno, in particolare i fiumi minori, per i quali si prevede un innalzamento dei livelli idrometrici. Nei bacini romagnoli l’Allerta e’ di colore giallo. Per quanto riguarda le precipitazioni, invece, si prevedono ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla - neve a 1600 metri : Allerta gialla per le piogge, da oggi pomeriggio in Piemonte. Forti temporali – informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – sono previsti sulle zone occidentali, dove c’è il rischio di locali allagamenti e isolate frane superficiali. Nell’alta valle il fiume Tanaro potra’ raggiungere la piena ordinaria. Il livello del Po a Torino dovrebbe crescere di 1,5 metri, restando comunque al di sotto dei ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora maltempo - ancora molte criticità : Nuovo sopralluogo della Regione Emilia Romagna oggi pomeriggio sulla Traversa del Marecchia, nel riminese, dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Lunedì il crollo a causa della piena del corso d’acqua che tra il 12 e il 13 maggio ha visto cadere in zona 97 millimetri di pioggia, ovvero il doppio della media mensile del periodo. Lo comunica in una nota la Regione Emilia Romagna, sottolineando che già a marzo aveva stanziato ...

Allerta Meteo Veneto : fine settimana con precipitazioni e rovesci : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione, ha dichiarato alle ore 14 di oggi: per criticità geologica, lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) nel ...

Allerta Meteo Toscana : in arrivo forti temporali - rischio idrogeologico e idraulico : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’avviso per rischio idrogeologico e idraulico a causa di un peggioramento delle condizioni Meteo provocato da un minimo depressionario in avvicinamento dalle Baleari. L’Allerta codice giallo entrerà in vigore dalla mezzanotte alle 20 di domani, sabato 18 maggio, per precipitazioni e temporali anche forti su costa e Arcipelago in estensione verso ...

Meteo - maltempo senza tregua sull’Italia : Allerta per un nuovo peggioramento - sarà un weekend invernale : Meteo – L’Italia si prepara ad affrontare un altro weekend invernale in questa primavera così bizzarra: per l’ennesima volta, il sabato e la domenica saranno condizionati da piogge, forti temporali, freddo anomalo e nevicate sui rilievi alpini fino ai 1.300 metri di altitudine. Il maltempo non concede quindi alcuna tregua: si è appena concluso il passaggio del ciclone che ha portato piogge, freddo ed eccezionali nevicate al Sud ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per Giovedì 16 Maggio al Sud : allarme arancione in Calabria : Allerta Meteo – Un’ampia area ciclonica centrata sull’Italia e alimentata da un nucleo freddo in discesa sull’area tirrenica determinerà condizioni di instabilità al Sud, in particolare su Calabria e Sicilia, con piogge, temporali, locali grandinate e venti forti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : maltempo in attenuazione - criticità residua per il deflusso delle piene : Si abbassa in Emilia–Romagna l’Allerta di Arpae e della Protezione civile regionale: la criticità idraulica o idrogeologica passa da arancione a gialla nei bacini, sulla pianura e nella costa romagnola, nella pianura emiliana centrale, orientale e nella costa ferrarese. Nessun fenomeno Meteo viene segnalato ai fini dell’Allertamento: la criticità residua è dovuta al deflusso delle piene di Secchia e Reno e resta una situazione ...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” per temporali dalle 15 di oggi : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un avviso di Allerta Meteo con criticità idrogeologica di colore giallo per piogge e temporali a partire dalle 15 di oggi. In particolare, sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) 3 (Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata ...

Giro d’Italia - Allerta Meteo sulla 5ª tappa Frascati-Terracina : pioggia - freddo - temporali e forte vento contrario. Rischio “ventagli” nel finale : Il Giro d’Italia riparte oggi da Frascati dopo l’arrivo-shock di ieri con le cadute che hanno mandato il gruppo in frantumi, provocando seri problemi a molti corridori (alcuni dei quali non hanno neanche raggiunto il traguardo e si sono ritiratim addirittura Navarro è in terapia intensiva). Tra i “big”, guai per Tom Dumoulin e Domenico Pozzovivo che comuqnue oggi ripartiranno per tentare di continuare la corsa rosa. Ma la ...

Meteo - l’Allerta alluvione si sposta al Sud : ciclone freddo in formazione sul Tirreno - saranno 36 ore terribili : Allerta Meteo – Il maltempo che negli ultimi giorni ha flagellato l’Italia provocando una pesante alluvione in Emilia Romagna, Marche e Abruzzo adesso si sposta al Sud e cresce la preoccupazione che si possano ripetere situazioni analoghe soprattutto in Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, che saranno le Regioni più colpite. Ma il maltempo colpirà anche la Campania, con nubifragi dalle zone costiere a quelle interne nel ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Sud Italia : forti piogge e vento - grandine di grandi dimensioni e rischio tornado : Allerta Meteo – Il maltempo continua a tenere stretta la sua morsa sull’Italia e dopo le piogge torrenziali che da diversi giorni colpiscono il Centro, i fenomeni si estendono anche al Sud. Ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta proprio per le regioni meridionali dell’Italia. Livello di Allerta 1 per la Sicilia, il Sud Italia e le aree circostanti principalmente per forti raffiche di vento, isolata grandine di ...

Allerta Meteo Abruzzo : ancora criticità arancione per maltempo nelle province di Teramo - Pescara e Chieti : A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha interessato l’Abruzzo, il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha comunicato che per la giornata di oggi restera’ in vigore l’Allerta arancione per rischio idraulico diffuso per le zone costiere e Alto Sangro, in particolare per le province di Teramo, Pescara e Chieti. Tale Allerta interessera’ i bacini Tordino-Vomano, bacino del Pescara, bacino ...