Allegri e Agnelli incontrano la stampa | la conferenza live a partire dalle 14

Juventus - Agnelli torna sull’addio di Allegri : “guardiamo al domani ed al dopodomani” : Juventus, Andrea Agnelli ha parlato degli addii di Allegri e di Barzagli prossimo al ritiro dal calcio giocato “Partire il primo luglio e pensare che vincere lo scudetto sia un dato di fatto è bello, ma non è così, perché dietro ogni successo ci sono lavoro e sudore“. Ha esordito così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ad un evento bianconero nella serata di ieri. Le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello sport, ...

Allegri-Agnelli atto finale. La società annuncia l’esonero : La cena non era bastata e neppure la riunione di ieri pomeriggio. La questione, tra la Juventus e il suo tecnico Massimiliano Allegri era troppo complessa da sbrogliare e anche lo spogliatoio sembrava spaccato rispetto all’allenatore. L’addio era nell’aria, insomma. Ora diventa ufficiale grazie alla nota pubblicata sul sito della Juventus: “Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima ...

Caos Juventus - Allegri e Agnelli continuano a tirare la corda : i tifosi (furiosi) adesso chiedono chiarezza : E’ una situazione delicata in casa Juventus, si devono infatti prendere decisioni importanti per il futuro del club. Sta per andare in archivio una stagione che ha regalato gioie e dolori, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato l’ottavo scudetto consecutivo ma ha dovuto fare i conti con le debacle in Champions League e Coppa Italia, la stagione dunque non può essere considerata all’altezza in relazione agli ...

