optimaitalia

(Di sabato 18 maggio 2019) Nuovi dettagli sono emersi relativamente alladi, funzionalità destinata a fare la sua apparizione molto presto data la buona mole di indizi che si stanno susseguendo via via nel corso di questi ultimi giorni. Come riportato da 'WABetaInfo', la beta contraddistinta dalla sigla 2.19.139, ha portato con sé alcuni tratti inediti dellaa tinte scure, che dovrebbe consentire di salvaguardare il più possibile la durata della batteria, ed anche riposare gli occhi in particolari momenti della giornata.Finora la caratteristica era comparsa solo in relazione alla tendina, alla barra delle schede, edvarie schede di chat, stato e chiamate (vi avevamo riportato in questo articolo le ultime indicazioni), a cui adesso vanno ad aggiungersi anche le schermate di selezione dei vari contatti insiemeinformazioni circa i gruppi ed i contatti stessi. Ormai ...

trash_italiano : Pamela Prati che, messa alle strette da Silvia Toffanin, prova a diventare Mark Caltagirone. - OptiMagazine : Alle strette finali la modalità scura di #WhatsApp: le foto definitive - Honus888 : RT @Ross444: @SignorErnesto @FabioConditi @ricpuglisi @FGhiacci @distefanoTW Corollario della frase Mark Twain : attenzione agli idioti che… -