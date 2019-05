Allarme plastica | tartaruga marina muore per lenza di 1 metro

meteoweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) Unasulla costa adriatica è morta a causa di “una semplice, non professionale, utilizzata molto probabilmente da un ‘pescatore della domenica’ che ha catturato lae poi ha provato a tagliare la, ma essendo lunga più di 1essa si è depositata nell’intestino dell’animale, creando un corpo estraneo lunghissimo. È una patologia che non vediamo frequentemente“: lo ha raccontato all’Adnkronos Salute Nicola Di Girolamo, veterinario specialista in animali esotici e professore all’Università dell’Oklahoma, che ha effettuato l’autopsia sull’esemplare insieme a Giordano Nardini, veterinario capo della fondazione Cetacea, per la Società italiana veterinari per animali esotici (Sivae) di Cremona. “Lache si è spiaggiata pochi giorni fa sulla costa adriatica è deceduta dopo ...

EdoNarduzzi : RT @selfiewealthIT: Il #WasteManagement nel 2017 aveva un valore di 303,6 miliardi di dollari. Alphie consiglia #Corbion e #Carbios. https:… - selfiewealthIT : Il #WasteManagement nel 2017 aveva un valore di 303,6 miliardi di dollari. Alphie consiglia #Corbion e #Carbios. - CorazzaEfisia : RT @TgrSardegna: Allarme plastica in mare, anche un navigatore come @gaetanomura si impegna in prima persona: è il protagonista di una seri… -