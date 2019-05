Agnelli | ' Sono qui per celebrare Max | allenatore che da solo ha scritto la storia Juve'

Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019) Ieri, lantus ha annunciato il doloroso divorzio da Massimiliano Allegri. Oggi Andreae il tecnico livornesestati protagonisti di una conferenza stampa, durante la quale le parti sisalutate affettuosamente ricordando i momenti migliori di questo quinquennio vincente. La decisione diIl presidente inizia il suo racconto dicendo che non risponderà a nessuna domanda sull'2019/2020 perché vuolele imprese di Massimiliano che hatante pagine memorabili nellabianconera: "Oggiqui per onorare Max, unche dahaladellantus". In cinque anni trascorsi insiemestati condivisi affetto, stima, riconoscenza, fatica e soprattutto tante vittorie. Il numero uno si commuove dicendo che non è stato facile prendere la decisione di chiudere questo capitolo vincente, ma era arrivato il momento. ...

