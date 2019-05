Accordi&Disaccordi Nove | Paragone | “Invito Matteo Salvini a stare molto attento

Accordi&Disaccordi (Nove) - ospiti il senatore M5S Gianluigi Paragone e Peter Gomez venerdì 17 maggio alle 22.45 : Torna sul Nove l’appuntamento con l’attualità politica, nel talk d’approfondimento “Accordi&Disaccordi”, condotto dai giornalisti Andrea Scanzi e Luca Sommi. venerdì 17 maggio alle 22.45 gli ospiti sono il senatore M5S Gianluigi Paragone e il direttore de Ilfattoquotidiano.it Peter Gomez. A nove giorni dalle elezioni europee, i due giornalisti dibatteranno sulle numerose inchieste che hanno travolto la Regione Lombardia e il Comune di Milano ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Borgonzoni : “Salvini non sapeva che sarebbe stato Altaforte a pubblicare il suo libro” : “Il vicepremier Salvini non sapeva che sarebbe stata la casa editrice Altaforte a pubblicare il suo libro”. Così Lucia Borgonzoni (Lega), sottosegretario al ministero per i Beni e le Attività culturali, durante la registrazione di ‘Accordi & Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, in onda stasera alle 22.45 su Nove, alla domanda di Scanzi sulla scelta del leader della Lega di pubblicare il ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Tremonti : “Non appartengo all’élite europea di quei ‘pirla’ di oggi” : “Non sono come quei pirla delle family foto dell’Europa di oggi”. Spiazza tutti così l’ex ministro Giulio Tremonti, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’ condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda il venerdì su Nove alle 22.45. A due settimane circa dalle elezioni europee il professor Tremonti ricorda i Trattati di Roma del 1957 che siglarono la nascita della Comunità economica europea: “I vecchi, quelli del 57, li ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Borgonzoni su Casal Bruciato : “Raggi non doveva fare braccio di ferro. Militante CasaPound che grida allo stupro? Dovrebbe andare in galera” : “Le proteste di Casal Bruciato? La sindaca Virginia Raggi doveva cercare di stemperare, non fare un braccio di ferro”. Così la senatrice Lucia Borgonzoni (Lega) ai microfoni di Andrea Scanzi e Luca Sommi nella puntata di ‘Accordi&Disaccordi’, in onda il venerdì alle 22:45 sul canale Nove, nel condannare la visita del primo cittadino della Capitale a Casal Bruciato (periferia di Roma) mentre erano in corso gli scontri ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - ministro Trenta su omicidio Vannini : “Chiunque sa qualcosa parli - sarà tutelato dal ministero” : “Come rappresentante delle istituzioni, mi sento di dire che bisogna andare più a fondo e che le istituzioni hanno bisogno di qualcuno che dica qualcosa in più”. Questo l’appello lanciato da Elisabetta Trenta, ministro della Difesa, durante la registrazione di “Accordi e Disaccordi”, il talk tv condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove in onda stasera alle 22.45, sull’omicidio di Marco Vannini, il ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Di Battista : “Mi ha indignato il trattamento riservato a Luigi Di Maio a Otto e mezzo” : “Vedere Luigi Di Maio a Otto e mezzo ieri sera mi ha indignato”. Alessandro Di Battista non ha gradito il trattamento riservato a suo parere al capo politico del M5S nel programma di La7 condOtto da Lilli Gruber. “Mi ha indignato il comportamento di Marco Damilano (direttore de L’Espresso, ndr) che lo trattava con sufficienza – spiega l’ex deputato M5S durante la registrazione di “Accordi&Disaccordi” condOtto da ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Di Battista : “Se dopo le elezioni europee dovesse saltare il governo - mi ricandiderei” : “Se dopo le europee, dovesse saltare questo governo, mi ricandiderei”. Alessandro Di Battista potrebbe tornare a candidarsi alle prossime politiche. L’ex deputato M5S lo afferma durante la registrazione di “Accordi&Disaccordi” condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda stasera su Nove alle 22.45. “Lei alle europee non si candida, anche perché non farebbe in tempo, però al prossimo giro politico ci sarà ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Di Battista : “Siri si deve dimettere per aver usato l’incarico pubblico per interessi personali” : “Sul caso Siri, il punto non è giudiziario, ma politico come ha capito bene il presidente Conte”. Alessandro Di Battista lo afferma durante la registrazione di “Accordi&Disaccordi” condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda stasera su Nove alle 22.45. “Tutti a dire: ‘Ci auguriamo che Armando Siri esca pulito da questa situazione, ergo, tornerà a fare il sottosegretario’?”, chiede Sommi. “No, dico il mio pensiero: ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - ospiti Alessandro Di Battista e la mamma di Marco Vannini stasera 3 maggio alle 22.45 : Nuovo appuntamento sul Nove con il talk d’approfondimento sull’attualità politica “Accordi&Disaccordi”. Venerdì 3 maggio alle 22.45 Andrea Scanzi e Luca Sommi ospitano l’ex parlamentare Cinque stelle Alessandro Di Battista. A poco più di tre settimane dal voto delle europee, la polemica ultima che scuote il governo giallo-verde è incentrata sul tema del ripristino delle province. Con Luigi Di Maio all’attacco della Lega: “Sono ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Boldrini : “Copertina de L’Espresso contro Raggi penalizzante - ma nessuno ha difeso me dal sessismo” : L’ex presidente della Camera Laura Boldrini durante la registrazione di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi su Nove commenta l’ultima copertina de L’Espresso su cui campeggiava una foto in cui Virginia Raggi appariva molto invecchiata. “Non ho nessuna preclusione verso L’Espresso, ma mi è stato chiesto cosa pensassi della foto in copertina della sindaca Raggi – ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Boldrini : “Sede di CasaPound a Roma e centri sociali abusivi vanno sgomberati in nome della legalità” : Tra la sede di CasaPound a Roma e i centri sociali abusivi non c’è differenza, vanno sgomberati tutti in nome del principio di legalità. Lo afferma l’ex presidente della Camera Laura Boldrini durante la registrazione di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi su Nove. “Lei si confronterebbe con qualcuno di CasaPound?”, domanda Sommi. “Io potrei confrontarmi con i ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Boldrini su 25 aprile : “Gesto di Salvini di non partecipare a festa nazionale? Sovversivo” : “Matteo Salvini e i ministri leghisti, non partecipando alle celebrazioni del 25 aprile, hanno fatto una cosa sovversiva”. Lo ha detto l’ex presidente della Camera Laura Boldrini durante la registrazione di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi su Nove. “Matteo Salvini doveva andare alle celebrazioni del 25 aprile?”, chiede Sommi. “E’ una festa nazionale, se ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - ospiti Laura Boldrini e Daniela Santanchè venerdì 26 aprile alle 22.45 : Torna sul Nove l’appuntamento settimanale con l’attualità politica. venerdì 26 aprile alle 22.45 Andrea Scanzi e Luca Sommi conducono la nuova puntata del talk “Accordi&Disaccordi” e ospitano la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè e l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, fondatrice del partito progressista, femminista e ambientalista Futura. A un mese esatto dalle elezioni europee, molti i temi ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Toninelli : “L’auto Diesel? Non comprerei un’elettrica con una colonnina ogni 200 km” : Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ospite di Andrea Scanzi e Luca Sommi, nello studio di “Accordi e Disaccordi”, il talk show in onda su Nove, dopo Fratelli di Crozza, si difende dalle accuse ricevute per aver acquistato una Jeep a diesel, nonostante il Movimento Cinque Stelle abbia fatto delle auto elettriche e della difesa dell’ambiente due suoi cavalli di battaglia. Così commenta a Sommi: “Ma lei ...