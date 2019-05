“Accogliere i migranti | espellere Salvini” La contro-manifestazione di Milano

huffingtonpost

(Di sabato 18 maggio 2019) La pioggia non li ha fermati. Sono arrivati anche da fuori città e da tutta la Lombardia per dire no ai sovranismi e al razzismo. E, più personalmente, per dire a Matteo Salvini chesta da un’altra parte. Quella dell’integrazione, dei diritti e dell’antifascismo. A due passi dai pullman delle delegazioni che il Ministro dell’Interno ha chiamato a raccolta per riempire la sua piazza elettorale, piazza del Duomo, ci sono loro. Quelli di quel-corteo che definire “antagonista” è ingeneroso. Gli organizzatori, centri sociali, femministe e associazioni antirazziste, preferiscono chiamarlo “Gran Galá del Futuro”. Le danze di questa-festa iniziano nel primo pomeriggio con un presidio in piazza Del Cannone, al Parco Sempione, dietro al Castello Sforzesco. Sulla ghiaia che la pioggia ha sciolto ...

