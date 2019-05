Aborto | femministe contestano la “Marcia per la Vita” ‘limonando’ in piazza della

meteoweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) “Sulle nostre vite decidiamo noi!“: le donne di Non Una di Menola ‘Marcia per la Vita‘ ‘limonando’. Si sono trovate inRepubblica poco prima dell’iniziomanifestazione del popolo pro-life e hanno iniziato a baciarsi, annunciando poi la loro partecipazione al Pride di Roma che si terrà l’8 giugno. “Oggi lanciamo la partecipazione transfemminista di Non Una Di Meno-Roma alla Roma Pride 2019 Nostra la storia, nostre le lotte: grande parata baciandoci e amandoci liberamente!“, hanno sottolineato le. Già nell’invito a partecipare a ‘Limone Libera Tutt ‘ (così hanno chiamato l’evento che si è svolto oggi aRepubblica), le donne di Non Una di Meno avevano chiaro come presentarsi al popolo pro-life in ‘marcia per la vita’: “avete pregato, ...

emiliagagliardi : RT @ceciliasanfelix: @Giammo3 Essere a favore dell'aborto non significa essere femministe, ma solo permettere alle donne di scegliere. Sbag… -