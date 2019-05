Abito italiano per il Royal Wedding di Gabriella di Windsor

ilfogliettone

(Di sabato 18 maggio 2019)e tiara della nonna per le nozze di Lady, oggi convolata con Thomas Kingston nel castello di, a un anno - quasi esatto - dal matrimonio del principe Harry con Meghan Markle. Ladyè figlia del principe di Kent Michael, cugino della regina Elisabetta II. Il vestito della sposa, figlia del cugino è stato realizzato dalla stilista Luisa Beccaria, la prima italiana a creare unnuziale per laFamily.La tiara indossata dalla biondaera invece quella portata dalla nonna Marina Duchessa di Kent per il suo matrimonio nel 1934. La stampa britannica fa notare che tra i vari ospiti reali a sorpresa si è presentato Harry, che il gossip pre-nuziale voleva a casa ad aiutare Meghan con il piccolissimo Archie: la Duchessa effettivamente non c'era. Presenti anche il principe William, accompagnato dalla moglie Kate.

