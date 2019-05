A Milano sfila il fronte sovranista tra scandali e indagini sui fondi Ue 

Milano - rom e sinti sfilano in città : “Clima d’odio - siamo italiani e vogliamo tutele”. E consegnano lettera a Salvini : “C’è una campagna d’odio contro noi rom e sinti. I partiti xenofobi, compresa la Lega, hanno permesso che i fascisti alzassero la testa e che si sentissero autorizzati ad aggredirci non solo verbalmente, ma anche fisicamente”. Oggi a Milano oltre 500 rom e sinti dell’associazione Kethane hanno consegnato al prefetto di Milano una lettera indirizzata al ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Chiedono di poter vivere in sicurezza e in tranquillità ...

Milano : la sfilata degli Alpini per la 92ª adunata [GALLERY] : Milano in festa accoglie la sfilata della 92ª adunata Nazionale degli Alpini tra ali di folla e applausi. La partecipazione di cittadini è eccezionale e calorosa. Le Penne nere hanno sfilato con alla testa lo striscione “100 anni coraggio impegno” seguiti da un reggimento in armi e da tutte le sezioni, italiane ed estere e dalla Protezione Civile, di cui formano l’ossatura. La prima regione a sfilare è stata la Sicilia, ...

Alpini - Milano invasa per l’Adunata del centenario : oltre 500mila penne nere in città. Segui la diretta della sfilata : Sono oltre 500mila le penne nere arrivate aMilano per l’Adunata del centenario. Oggi la giornata conclusiva con la sfilata per le vie del centro. Segui la diretta L'articolo Alpini, Milano invasa per l’Adunata del centenario: oltre 500mila penne nere in città. Segui la diretta della sfilata proviene da Il Fatto Quotidiano.

Milano - l’Adunata degli Alpini e la sfilata della bandiera di guerra [GALLERY] : E’ arrivata in piazza della Scala la bandiera di guerra degli Alpini dopo aver sfilato nel vie del centro di Milano. Il corteo è partito da via del Carmine e dopo aver attraversato le vie del quartiere di Brera è arrivato nella piazza che ospita il Teatro alla Scala e Palazzo Marino. Ad attendere l’arrivo del vessillo in rappresentanza delle istituzioni c’erano il sindaco Giuseppe Sala e il sottosegretario alla presidenza di ...

La carica degli alpini - in migliaia a sfilare a Milano per il centenario : L’Associazione Nazionale alpini, fondata l’8 luglio 1919, compie cent’anni e festeggia con l’Adunata del centenario proprio a Milano, dove è stata fondata e dove tuttora ha sede. Le giornate del 10-11-12 maggio 2019 sono un omaggio al territorio che le ospita e, nello spirito di tutte le adunate, ravviveranno la città con fanfare, sfilate e bicchieri di vino oltre al gusto tipico degli alpini di stare insieme. Un evento di festa per tutti, anche ...

Milano - la sfilata del 25 aprile finisce in rissa tra grillini e Pd : La sfilata del 25 aprile dei Cinque Stelle insieme alla sinistra e al Pd per le strade di Milano è finita in rissa. Una rappresentaza del Movimento Cinque Stelle è infatti finita nel mirino dei centro sociali. Durante ilo corteo si sono registrati momenti di tensione come ha raccontato Bruno Misculin, attivista grillino: "Mi hanno strattonato, cercato di strapparmi lo striscione di mano e portarmelo via: mi ci sono appeso e mi hanno trascinato ...