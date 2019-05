5 scandali per plagio nel mondo dei comics

wired

(Di sabato 18 maggio 2019) Il poster di Lucca& Games 2019 ha fatto parlare di sé. Non solo perché estremamente suggestivo e d’impatto, ma anche per le accuse, rivolte all’autrice Barbara Baldi, di essersi troppo letteralmente ispirata a diverse fonti. La polemica pare essersi smorzata così rapidamente come s’era infiammata: l’organizzazione della fiera del fumetto lucchese ha replicato rapidamente e in modo soddisfacente alle critiche, ricordando che la locandina è nata come composizione di disegni originali, foto, sfondi e immagini 3d, i cui diritti erano coperti da licenza di pubblico utilizzo o regolarmente acquistati. https://twitter.com/LuccaCandG/status/1126785581168640002 Il caso offre una buona opportunità per interrogarsi, ancora una volta, su dove sia il sottile confine tra, appunto, ispirazione, omaggio, riferimento visivo e vero e proprio. La storia dei ...

