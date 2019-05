10 film horror da festival

Il disastro zombie e l'apocalisse ambientale : il primo film a Cannes è horror : È partito ufficialmente il 72° Festival di Cannes che ha visto, in primis, sfilare gli elegantissimi giurati che hanno poi lasciato spazio ai protagonisti del primo film presentato alla kermesse cinematografica. Sul tappeto rosso si sono ritrovati, per la foto di rito sulla Croisette, gli attori che hanno preso parte al lavoro di Jim Jarmusch: nomi importanti come Selena Gomez, Tilda Swinton, Adam Driver e il meraviglioso Bill Murray, che hanno ...

Sette libri per sette film horror indimenticabili : eccoli : “Questo è un film che vi farà paura. Vi ho avvisato”. Il tweet è di Stephen King (per la cronaca: 30mila like). E francamente non capiamo se è un tweet sarcastico o sincero rispetto al remake di Pet Sematary, film in sala in Italia dal 9 maggio, diretto da Kevin Kolsch e Dennis Widmyer, produzione Paramount. Perché la versione 2019 che doppia quella genuina e camp diretta da Mary Lambert nel 1989, per l’ottavo titolo letterario del nostro (era ...

film horror - le uscite da non perdere a maggio : maggio, mese delle rose ma anche del terrore e di gran Film horror: sono infatti quattro le pellicole horror in uscita questo mese. Dal remake, con qualche modifica, di un classico di Stephen King, al sequel di un Film sulle presenze oscure che viaggiano attraverso la rete, fino al demone assassino che sfrutta una vecchia macchina fotografica. Ecco i quattro titoli più spaventosi in uscita a maggio 2019. Pet Sematary – in sala: dal 9 ...

Recensione del film Noi - l'horror psicologico dal significato politico : Noi non è il classico film dell'orrore. Horror psicologico dal significato politico e sociale, lontano dai classici cliché dei film dello stesso genere, questo horror si presenta come qualcosa di decisamente diverso dal solito, in cui niente è come sembra. Avevamo già conosciuto Jordan Peele con il film grazie al quale ha vinto l'Oscar nel 2018 come Miglior Sceneggiatura, ma questa volta Peele sceglie con maestria un altro tema altrettanto ...

film slasher protagonisti in American Horror Story 1984? Ryan Murphy svela i primi dettagli sulla nona stagione della serie : Via gli alieni e anche il balzo in avanti nel futuro, anche per Ryan Murphy è arrivato il momento di guardare al passato e proprio poco fa ha rivelato che la prossima cosa che i suoi fan vedranno in tv è American Horror Story 1984. Gli indizi e i rumors che nei giorni scorsi parlavano proprio di alieni e Area 51 sono stati spazzati via dal messaggio che lo stesso papà della serie antologica ha pubblicato poco fa su Instagram lasciando intendere ...

STUPRO A MILANO : 4 GIOVANI ARRESTATI/ Il party horror : droga - violenza e il filmino : A MILANO una ragazza è stata stuprata da quattro GIOVANI fra i 20 e i 30 anni. La giovane è stata attirata con una trappola poi drogata

«Us – Noi» - il film horror sui doppi con cui Jordan Peele batte se stesso : Dopo il successo di Get out – Scappa, che gli è valso l’Oscar per la Miglior sceneggiatura originale, Jordan Peele è alla sua seconda prova da deus ex machina (regista e sceneggiatore) con Us – Noi, in sala dal 4 aprile. Nel film, che Peele tiene molto venga classificato come horror, l'autore riesce a combinare una ricchezza di contenuti tale da andare oltre qualunque snobismo possa ancora esserci verso quel ...

The Silence - il nuovo film horror di Netflix : Dopo il successo di Bird Box , Netflix decide di puntare ancora sul genere horror e lo fa con The Silence . Il film vede tra i protagonisti Stanley Tucci e Miranda Otto , due attori che vantano grandi ...

Formula 1 Bahrain - analisi gara : come un film horror : È parsa la trama preconfezionata di un film horror da manuale : tutto va bene, quando poi arriva il disastro, meglio ancora se fatto di tanti momenti negativi concatenati. È quello che è successo alla ...

Annabelle 3 : ecco lo spaventoso trailer horror del film! : La Warner Bros. ha pubblicato in rete l’attesissimo primo trailer ufficiale del film horror “Annabelle 3“. Annabelle 3: diffuso online da Warner Bros. il primo trailer del film, terzo capitolo per il cinema della famosa saga horror, spinoff di The Conjuring. In Annabelle Comes Home i demonologi Ed e Lorraine Warren metteranno fine alle cattiverie della perfida bambola ... Leggi tuttoAnnabelle 3: ecco lo spaventoso trailer ...

Da 'Dumbo' agli horror supernatural : i film al cinema dal 28 marzo : Thriller, horror, commedie, film per la famiglia e biografie: ce n'è davvero per tutti i gusti questa settimana. Dal remake in versione live-action di 'Dumbo' all'omaggio ai diritti delle donne 'Una ...

film horror con bambini : i 10 più spaventosi di sempre : Sua madre, dopo aver cercato invano aiuto nella scienza, comincia a credere che Miles sia influenzato da una qualche oscura forza sovrannaturale e che questa stia lentamente prendendo il controllo di ...

Pet Sematary : ecco nuove terrificanti clip dal film horror tratto da Stephen King! : Pet Sematary: guarda le due nuove inquietanti clip dal film tratto da un romanzo horror di Stephen King! Pet Sematary: Paramount Pictures dopo aver diffuso online uno spot promozionale, pubblica un nuovo filmato a disposizione dei fan e affida in esclusiva al sito Mirror una clip dal film, tratto da un romanzo di Stephen King e remake ... Leggi tuttoPet Sematary: ecco nuove terrificanti clip dal film horror tratto da Stephen King!L'articolo ...

Diego Maradona fa a pezzi l'Argentina : 'Un film horror - di chi è la colpa' : Diego Maradona, come sempre, non usa tanti giri di parole per dire ciò che pensa. E questa volta lo fa per attaccare la nazionale Argentina battuta 3-1 dal Venezuela a Madrid. 'Non l' ho vista, non ...