Volley | i convocati dell’Italia per il collegiale di Cagliari | 14 azzurri verso le

Volley - secondo raduno per l’Italia : gli azzurri convocati. Si uniscono Antonov - Anzani e Candellaro : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per il secondo collegiale stagionale che si svolgerà dal 12 al 17 maggio presso il Centro Onesti di Roma. Al gruppo che oggi ha terminato il primo collegiale si uniscono lo schiacciatore Oleg Antonov e i centrali Simone Anzani e Davide Candellaro. Si entra nel pieno della preparazione che condurrà alle prime amichevoli dell’anno contro il Giappone ...

Volley - i convocati del CT Blengini in vista del collegiale : assenti Giannelli e Mazzone : Primo collegiale della stagione per la Nazionale senior maschile guidata dal CT Chicco Blengini in vista della Nations League, che partirà a fine mese. Il ritiro azzurro partirà domenica 5 maggio e proseguirà fino al giorno 10 maggio. Location sarà il Centro di preparazione "Giulio Onesti" di Roma. Il tecnico ha più volte dichiarato di voler perseguire la linea verde, lasciando a casa i veterani come Colaci, Juantorena e Zaytsev, che necessitano ...

Volley - primo raduno per l’Italia : 16 azzurri convocati - tutti i giovani a Roma. Incomincia l’estate della Nazionale : Domenica 5 maggio inizierà la lunga estate della Nazionale Italiana di Volley maschile, al Centro di Preparazione Giulio Onesti di Roma incomincerà infatti il primo collegiale stagione che si concluderà il 10 maggio. Il CT Chicco Blengini ha convocato 16 atleti tra quelli che fanno parte della lista di 30 presentata l’altro giorno alla FIVB, assenti tutti i big come già annunciato e spazio ai giovani che avranno così la possibilità di ...

Volley - rivoluzione azzurra di Blengini : fra i 30 convocati tanti esordienti : Finalmente è arrivato il momento tanto atteso delle prime convocazioni per la nazionale italiana, in vista degli impegni che dovranno essere affrontati per la Volleyball Nations League 2019. Il selezionatore azzurro, Gianlorenzo Blengini, non ha tradito le attese ed ha presentato una lista di ben trenta giocatori con un'età media molto bassa. Un gruppo formato da tantissime facce nuove, tra le quali il CT spera di trovare tanta voglia di ...

Volleyball Nations League – Blengini ha scelto i 30 azzurri convocati per la competizione : I 30 azzurri per la Volleyball Nations League: Blengini ha diramato i convocati della Nazionale italiana maschile di pallavolo ll commissario Tecnico della Nazionale Maschile Gianlorenzo Blengini ha diramato la convocazione degli atleti che disputeranno la Volleyball Nations League 2019. La lista è composta da 30 giocatori che verranno ridotti a 25 il 21 maggio in base ai regolamenti FIVB. Per ogni week end di gara, poi, il CT sceglierà 14 ...

Volley - Nations League 2019 : i convocati dell’Italia. Assenti tutti i big da Zaytsev a Juantorena - che sfilza di giovani : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha ufficializzato la lista dei 30 convocati per la Nations League 2019. Per ogni weekend di gara (saranno 5) il CT sceglierà 14 atleti da utilizzare nel corso del fine settimana: il torneo andrà in scena nei mesi di giugno e luglio. Saranno Assenti diversi big tra cui l’opposto Ivan Zaytsev, gli schiacciatori Filippo Lanza e Osmany Juantorena, il libero Massimo Colaci: ...