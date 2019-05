Volley femminile | Trofeo Monteux 2019 | l’Italia si arrende in semifinale al Giappone

oasport

(Di venerdì 17 maggio 2019) L’Italia è stata sconfitta dalper 3-0 (25-21; 25-14; 25-17) nelladeldi Montreux, le azzurre si sono dovutere al cospetto delle nipponiche in una partita praticamente a senso unico soprattutto nel secondo e nel terzo set. Le ragazze del CT Davide Mazzanti si dovranno accontentare di lottare per il terzo posto, domani pomeriggio affronteranno la Thailandia che oggi è stata battuta dalla Polonia. Le nostre avversarie sono state decisamente più precise in fase offensiva e hanno picchiato forte al servizio (7 aces contro 0), le asiatiche si sono messe in luce anche in ricezione e in difesa mettendo in crisi totale le nostre attaccanti: l’opposto Indre Sorokaite (5), le schiacciatrici Elena Pietrini (11) e Francesca Villani (2) con Lucia Bosetti in panchina. Al centro Sarah Fahr (9) e Sara Alberti (5), in cabina di regia è stata preferita ...

