Volkswagen Polo GTI | la virtù dell' equilibro

gqitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) Di tutte le sigle che compongono l'universo'automobile, alcune meritano più rispetto di altre. Una di queste è GT”, scritto con le tre maiuscole. Significa Gran Turismo Injection e se oggi la terza parola fa quasi sorridere, nel 1976, quando apparve sul portellonea Golf, aveva tutto un altro significato. Da oltre quaranta anni, dunque, queste tre letterine magiche identificano un modo ben preciso di rendere sportiva un'auto da famiglia. Un concetto che ha avuto così tanto successo da essere stato condiviso con molti altri moi. Uno di questi è la nuovaGTI, che è diventata così matura da potere permettersi di insidiare anche la sorella maggiore. Tra le due «hot hatch», infatti, ballano solo una ventina di centimetri di lunghezza, un quintale di peso e una quarantina di cavalli, visto che il 2.0 TSI è condiviso. Ovviamente la Golf va un po' più forte, ma non è detto che ...

incivilta : RT @SurveyorAnthony: @InciviliaMilano @ComuneMI @PLMilano via Tommaso da Cazzaniga quasi tutti i giorni #Volkswagen #Polo - SurveyorAnthony : @InciviliaMilano @ComuneMI @PLMilano via Tommaso da Cazzaniga quasi tutti i giorni #Volkswagen #Polo - Twittytwitty17 : @EnzoA24 @rami_piu_smocci @alex_orlowski Io adoravo i Volkswagen. Il tipo che impazziva per un cigolio nella Golf,… -