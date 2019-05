huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019)laperil loro videogioco preferito. Quattro dodicenni di Villabate, nel, hanno confessato di aver compiuto quattro raidci presso la succursale del liceo “Danilo Dolci” nel giro di due settimane. Lo riportava qualche giorno fa PalermoToday.I ragazzini - che hanno devastato cattedre, banchi e altri oggetti presenti nelle aule - hanno poi dichiarato di voler “i protagonisti del videogioco”. I quattro frequentano lamedia e non quella succursale del liceo. Dunque, nessuna vendetta contro l’istituto o i professori ma solo desiderio di emulazione.La Procura per i minori di Palermo afferma che, sebbene i 4 ragazzini non siano imputabili, i servizi sociali sono già stati allertati col fine di avviare un percorso di recupero.I quattro agivano mascherati, indossando le tenute ...

prestia_fabio : RT @HuffPostItalia: 'Volevamo imitare Fortnite'. Baby-vandali devastano scuola nel palermitano - HuffPostItalia : 'Volevamo imitare Fortnite'. Baby-vandali devastano scuola nel palermitano - libero38 : RADI VANDALICI VOLEVAMO IMITARE I PROTAGONISTI DI VIDEOGIOCHI FORT NIGHT -