Vittorio Grigolo ad Amici per Alberto Urso | la De Filippi confessa tutto

Amici - Vittorio Grigolo rivela : “Ecco perché ho dovuto lasciare il serale” : L’addio di Vittorio Grigolo e Ricky Martin, i due direttori artisti, a poche puntate dalla finale del serale di Amici 18 ha colto i fan di sorpresa e suscitato non poche perplessità. Per questo ora è stato lo stesso Grigolo a spiegare in un’intervista al settimanale Chi i motivi che l’hanno spinto a prendere questa decisione: “Ora sto preparando Tosca per la Royal Opera House, mi esibirò il 27, ma avrei anche potuto ...

Vittorio Grigolo fidanzato con Stefania Seimur : "Ha un figlia - è incredibile" : La fidanzata di Vittorio Grigolo: l'ex coach di Amici apre il suo cuore Vittorio Grigolo ha una bellissima fidanzata: si chiama Stefania Seimur, fa la ballerina e la modella. Ha anche una figlia, che ha avuto quando era 17enne. L'ex coach di Amici 18 ha un rapporto speciale con la bambina e quest'ultima gli chiede

Vittorio Grigolo - messaggio speciale ai Blu prima della puntata : Vittorio Grigolo fuori da Amici 18: ecco cos'ha detto sui Blu prima dell'inizio della settima puntata di Amici 2019, Vittorio Grigolo ha voluto augurare buona fortuna alla squadra dei Blu, quella che ha capitanato fino a sette giorni fa. Ha dato a tutti la forza giusta per affrontare le sfide e adesso fa il tifo

Amici 18 - colpo di scena : Ricky Martin e Vittorio Grigolo se ne vanno - eliminazione congelata per Mameli e Umberto : Il vero colpo di scena del sesto appuntamento con Amici di Maria De Filippi arriva a notte fonda. In studio viene mostrato un filmato, in cui si riassume l’esperienza dei direttori artistici Ricky Martin e Vittorio Grigolo dentro il programma. Poi l’annuncio: i due artisti danno l’arrivederci. La loro esperienza finisce qui. Non ci sono motivazioni particolari, né alla partenza dello show è stato specificato che la loro presenza sarebbe stata ...

Amici 18 - Ricky Martin e Vittorio Grigolo lasciano il programma : 'Ora dovete camminare da soli' : Finale a sorpresa nella sesta puntata di Amici 18. Ricky Martin e Vittorio Grigolo lasciano il programma: 'Ora dovete camminare da soli'. La squadra bianca e quella blu non avranno più il supporto dei ...

Ricky Martin e Vittorio Grigolo lasciano Amici : Ricky Martin, Maria De Filippi, Vittorio Grigolo - Amici 2019 Colpo di scena ad Amici 2019. Maria De Filippi, nei minuti finali della sesta puntata del Serale, ha congedato definitivamente Ricky Martin e Vittorio Grigolo. L’avventura dei due artisti nel programma di Canale 5, annunciati in pompa magna a marzo nel ruolo di direttori artistici delle due squadre, a sorpresa è già terminata. “Dovrete cavarvela da soli” ha ...

Amici 2019 - ultima puntata dei direttori artistici Ricky Martin e Vittorio Grigolo : Verso gli ultimi minuti della sesta puntata di Amici 18, è stata mostrata una clip con alcuni dei momenti più intensi e divertenti dei due direttori artistici del talent show, Ricky Martin e Vittorio Grigolo. Alla termine del video, la scritta "Grazie da tutti noi" che, inizialmente, appariva poco comprensibile. Ma il mistero è stato presto svelato.Maria De Filippi ha invitato Ricky Martin e Vittorio Grigolo al centro studio per ...

Amici - Maurizio Costanzo : 'Vittorio Grigolo potrebbe stupire tutti' grande attesa per la puntata di sabato : ... uno di fama mondiale e proveniente dalla cultura pop latino-americana l'altro appartenente al mondo della lirica con un'eco molto più ristretto. "Se i due coach fossero stati simili forse la gara ...

Amici - Maurizio Costanzo : "Vittorio Grigolo potrebbe stupire tutti" grande attesa per la puntata di sabato : Dopo l'assenza di Ricky Martin della scorsa settimana, sostituito da Fabio Rovazzi, nella puntata di questo sabato di Amici si ritorna ai tradizionali coach: Ricky Martin per la squadra bianca e Vittorio Grigolo per la blu. A parlare proprio di loro è stato Maurizio Costanzo che nella sua rubrica de

Vittorio Grigolo Amici intervista : rapporto con Maria De Filippi e vera storia : Amici 18, Vittorio Grigolo: tutte le ultime confessioni in una sola intervista Vittorio Grigolo è il coach della squadra Blu di Amici 2019. Un colpaccio, per Maria De Filippi, che è riuscita a portare nel suo programma un tenore di fama mondiale. Il tenore del momento. Grigolo ha collaborato con i più grandi, ha conosciuto

Vittorio Grigolo bacia in bocca Pio ad Amici - il gesto che sorprende (Video) : Bacio Vittorio Grigolo – Pio ad Amici 2019: il video diventa virale E questa volta è toccato a Vittorio Grigolo! Ha baciato Pio con grande trasporto. Ormai in ogni sketch del duo comico pugliese c'è sempre un bacio: questa volta Ricky Martin è rimasto "a bocca asciutta". Grigolo gli ha rubato la scena. Nessuno si

Vittorio Grigolo - Amici 2019/ 'Tutti pensano che sia gay - persino la mia ex moglie!' : Vittorio Grigolo è uno dei direttori artistici di Amici 18. Dopo il suo debutto su Canale 5, il gossip ha impazzato: il tenore è gay oppure no?

Vittorio Grigolo fidanzata ed ex moglie : 'Pensano sia gay ma...' : ... nata in Ucraina, ha calcato le passerelle di mezzo mondo; il suo fascino le ha permesso di rubare anche il cuore di personaggi famosi, come quello […]