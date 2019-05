Vitamina D | ecco perché è fondamentale per prevenire le allergie

Ecco perché assumere troppa Vitamina D può essere pericoloso per la salute : Dopo essere tornato da un viaggio nell’Asia sudorientale, dove aveva trascorso gran parte del suo tempo a prendere il sole, un uomo di 54 anni mostrava alti livelli di creatinina, che suggeriva danni o disfunzioni renali. Dopo essersi rivolto ad uno specialista e dopo ulteriori esami, è emerso che gli erano state prescritte alte dosi di vitamina D da un naturopata, che aveva consigliato una dose di 8 gocce al giorno. Nel corso di 2 anni e mezzo, ...

Osteoporosi sottovalutata : ecco quando la Vitamina D non basta : In Italia sono 4,5 milioni le persone affette da Osteoporosi, per i due terzi donne[1]. La fragilità ossea, caratteristica della patologia, è causa ogni anno di 90mila fratture a carico del femore, che colpiscono gli over 50, mentre oltre il 20% degli ultra 65enni di entrambi i sessi è interessato da fratture vertebrali[1]. Complicanze che si associano a perdita di autonomia e aumento del rischio di ospedalizzazione e mortalità, con altissimi ...

Vitamina C : ecco 9 sintomi di una possibile carenza : La Vitamina C, detta anche acido ascorbico, è un nutriente essenziale che protegge il corpo dall’indebolimento del sistema immunitario e per questo è considerata il miglior antibiotico, antivirale e antistaminico del mondo. Il corpo ha bisogno di dosi regolari di Vitamina C per la prevenzione dello sviluppo di malattie comuni e problemi di salute più gravi, ma la maggior parte delle persone non assume questo importante nutriente a sufficienza. ...

Carenza di Vitamina D : valori troppo bassi nella popolazione - ecco cosa serve per “fare il pieno” : È arrivata la primavera: le giornate si allungano e il freddo intenso dell’inverno sembra già un ricordo. Il sole ravviva le nostre giornate, migliora l’umore e ci stimola ad essere più attivi, ma non solo. La luce solare risulta fondamentale anche per “fare il pieno” di Vitamina D. Uno studio condotto dall’Osservatorio Grana Padano e dall’Associazione Brain and Malnutrition Onlus (B&M) ha correlato la Vitamina D (25-OH) plasmatica non solo ...

Equinozio - arriva la primavera : spossatezza e mal di testa? Ecco come integrare la Vitamina B9 (folati) : Dopo l’Equinozio le giornate si allungano a vista d’occhio: è sempre più grande la voglia di uscire di casa e anche i più piccoli hanno finalmente il via libera per passare interi pomeriggi di gioco fuori all’aria aperta. Insomma, l’arrivo della primavera invita tutti a ritagliarsi del tempo per godere del clima più mite e rilassarsi. Dedicarsi a se stessi però significa anche prendersi cura del proprio corpo, specie in questo periodo, in ...