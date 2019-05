Vitamina A | eccezionale alleata per ringiovanire la pelle e curare l’acne

meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Riflettori puntati sullaA, sostanza protagonista della cosmetica (e non solo) del 2019. Un interesse motivato dai benefici che questapuò apportare all’organismo e per le interessanti frontiere che ha recentemente aperto la sua somministrazione sistemica. Ma attenzione a farsi ‘trascinare’ dalla moda, perché anche le vitamine possono provocare effetti collaterali se assunte sconsideratamente. “Esistono due tipi di vitamine, quelle liposolubili e quelle idrosolubili – spiega Domenico Centofanti, specialista in Scienza dell’Alimentazione, segretario nazionale ANSiSA e vicepresidente della Società italiana di medicina estetica SIME – LaA è unaliposolubile, questo vuol dire che può accumularsi nell’organismo. Svolge un’importante serie di funzioni per il nostro sistema immunitario e per il metabolismo dell’osso, e ha inoltre un’azione ...