Vincenzo Miano L' ingegnere cambia vita | il forno bio a Valsanzibio | Todo cambia

Giro d’Italia 2019 : Domenico Pozzovivo e Damiano Caruso - due gregari di lusso per Vincenzo Nibali in salita : Le speranze italiane per l’imminente Giro d’Italia 2019 sono riposte senza ombra di dubbio su Vincenzo Nibali. Il siciliano della Bahrain-Merida avrà al suo fianco due fedelissimi compagni come Domenico Pozzovivo e Damiano Caruso, pronti a dare il 100% per portare lo Squalo dritto dritto all’obiettivo stagionale: conquistare la Corsa Rosa. Tra i due Pozzovivo è sicuramente il più esperto per quanto riguarda il Giro ...