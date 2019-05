Vieni da me | Ivana Spagna racconta il tentativo di suicidio | Chi mi ha salvato

liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019)è stata ospite dida me. Qui hato a Caterina Balivo, visibilmente commossa, i motivi che l’avevano spinta a pensare di togliersi la vita. Aveva appena perso la mamma per un tumore e lei per via del suo lavoro non era stata molto presente. “Sono arrivata alla fine del tour

BlitzQuotidiano : Vieni da Me, Ivana Spagna: “Volevo suicidarmi, mi salvò un gatto” - BlitzQuotidiano : Vieni da Me, Ivana Spagna: “Ecco come sono arrivata al successo” - gian_ivana : @MariaRita2706 @Micaela91344618 @BenniCarrea la verità a quale altra possibilità che dopo ivana ha detto quello che… -