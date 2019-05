VIDEO Valentino Rossi | “Pensavo di essere più veloce in Francia”

MotoGp – Problemi per Valentino Rossi a Le Mans : il Dottore costretto a fermare la sua M1 nelle Fp1 [VIDEO] : Problemi sulla M1 di Valentino Rossi: il Dottore costretto a rallentare improvvisamente e abbandonare la sua moto nelle prime libere del Gp di Francia Il weekend di gara di Le Mans è iniziato con un problema alla M1 per Valentino Rossi: durante la prima sessione di prove libere il Dottore ha improvvisamente rallentato, spostandosi a bordo pista con la sua Yamaha. Il nove volte campione del mondo ha controllato diverse volte la parte ...

MotoGp – Valentino Rossi ‘tenerissimo’ a Jerez de la Frontera : il gesto del Dottore è da applausi [VIDEO] : Valentino Rossi campione anche nelle difficoltà: il bel gesto del Dottore nei confronti dei suoi colleghi al termine del Gp di Jerez de la Frontera Un sesto posto non del tutto negativo, quello di Valentino Rossi oggi a Jerez de la Frontera: il Dottore è riuscito a rimontare dal 13° posto, portando a casa importanti punti, consapevole però di dover ancora migliorare e lavorare sodo con la sua squadra. Nonostante un weekend di gara non come ...

VIDEO Valentino Rossi : “Non ha funzionato niente - ma il vero problema è l’accelerazione” : Non è soddisfatto Valentino Rossi per il sesto posto conclusivo nella gara del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della MotoGP: “Non eravamo particolarmente forti da nessuna parte, in staccata andava bene ma non benissimo, l’accelerazione è il nostro punto un po’ più dolente“. LA VIDEO INTERVISTA A Valentino Rossi roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

VIDEO GP Spagna MotoGP 2019 - Highlights e sintesi : dominio di Marc Marquez - Dovizioso quarto - rimonta di Valentino Rossi : Marc Marquez ha vinto il GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda ha ben controllato in avvio della gara e poi è scappato via non lasciando spazio agli avversari, il Campione del Mondo ha ampiamente riscattato la caduta di Austin e si è portato in testa alla classifica generale con un punto di vantaggio su Alex Rins che oggi ha concluso in seconda piazza dopo il trionfo negli USA. Buon quarto posto di Andrea ...

VIDEO MotoGP - Highlights GP Spagna 2019 : pole di Quartararo - sorpresa Morbidelli. Indietro Valentino Rossi : Le immagini più belle e la sintesi delle qualifiche del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della MotoGP. La pole position a sorpresa è andata al transalpino Fabio Quartararo, bravo a precedere il nostro Franco Morbidelli, sorprendente secondo. Fuori dalla Q2 invece Valentino Rossi, domani chiamato alla rimonta dalla piazzola numero 13. GLI Highlights DELLE QUALIFICHE DELLA MotoGP roberto.santangelo@oasport.it Clicca ...

VIDEO Valentino Rossi - GP Spagna 2019 : “Non meritavo il 13° posto. In gara posso recuperare - lavoreremo nella notte” : Resta fuori dalla Q2 Valentino Rossi nelle qualifiche del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della MotoGP: “meritavo qualcosa di più del 13° posto, sono stato sfortunato perché sono uscito di qualche millesimo. Domani sarà dura, il nostro passo non è fantastico”. LA VIDEO INTERVISTA A Valentino Rossi roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca ...

MotoGp – Bagnaia ‘ruba’ la Q2 a Valentino Rossi a Jerez : il gesto del giovane rookie al suo maestro [VIDEO] : Il gesto di Pecco Bagnaia dopo aver ‘rubato’ la Q2 a Valentino Rossi a Jerez de la Frontera Weekend amaro per Valentino Rossi a Jerez de la Frontera: il venerdì di prove libere e le qualifiche di oggi in Spagna non hanno regalato al Dottore lo stesso sorriso che ha sfoggiato nelle prime gare della stagione 2019 di MotoGp. Il nove volte campione del mondo non è riuscito a staccare il pass per la Q2 del Gp di Spagna, a causa di ...

MotoGp – Qualifiche amare per Valentino Rossi a Jerez : l’errore costato caro al Dottore in Q1 [VIDEO] : Valentino Rossi partirà dalla 13ª posizione in griglia a Jerez de la Frontera: ecco l’errore costato caro al Dottore in Q1 E’ stato un weekend complicatissimo per Valentino Rossi a Jerez de la Frontera: dopo una giornata difficoltosa in pista con le prove libere, le Qualifiche non hanno regalato il sorriso sperato al Dottore. Il nove volte campione del mondo non è riuscito a staccare il pass per accedere nella Q2 del primo ...

VIDEO Valentino Rossi - GP Spagna 2019 : “Sono abbastanza indietro - non riesco a spingere la Yamaha come vorrei” : Un Valentino Rossi tutt’altro che soddisfatto quello che abbiamo visto oggi al termine della giornata di prove libere del GP di Spagna di MotoGP in quel di Jerez. La Yamaha continua a dar problemi e non riesce a tenere il passo di Honda e Ducati, che sulla pista iberica sembrano essere nettamente superiori. Andiamo a sentire la sua intervista nel post nel quale ha espresso le sue sensazioni. VIDEO LE PAROLE DI Valentino Rossi DOPO LE PROVE ...

DIRETTA MOTOGP/ Streaming VIDEO prove libere FP2 : Valentino Rossi predica prudenza : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Spagna 2019 Jerez: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio, oggi venerdì 3 maggio,.

VIDEO Cucchiaio sulla Yamaha di Valentino Rossi : novità al posteriore della moto del Dottore in stile Ducati : novità importanti sulla Yamaha di Valentino Rossi in vista del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale motoGP che si correrà nel weekend. Il Dottore, reduce dai due secondi posti in Argentina e negli USA, è in piena lotta per il titolo iridato e va a caccia di un risultato importante a Jerez cercando di sfruttare il nuovo Cucchiaio al posteriore pensato dalla scuderia di Iwata dopo che la Ducati aveva introdotto questa novità in Qatar ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Sarà un banco di prova importante per la Yamaha” : Dopo i saliscendi di Austin (Stati Uniti), il Circus del Motomondiale guarda alla Spagna, per la precisione a Jerez de la Frontera. Il weekend andaluso è ormai appuntamento classico che, spesso, viene interpretato come l’inizio vero del campionato. Si augura di avere risposte positive Valentino Rossi. Il nove volte iridato viene da due round nei quali il podio è stato centrato. Due top-3 che hanno dato fiducia a Rossi e al proprio team. La ...