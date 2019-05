Il suo segreto! Victoria Beckham beve acqua di luna piena per restare giovane

Secondo il sito web del marchio, la bevanda viene "imbottigliata nelle notti di luna piena direttamente alla fonte di Bad Leonhardspfunzen, Stephanskirchen". Sul sito si legge che “il fisico Max Planck ha scoperto che tutto risuona in questo universo in diverse frequenze. Il pioniere della bio-risonanza Paul Schmidt ha compilato queste frequenze misurate in Hertz per il corpo umano, i suoi organi e stati mentali ed emotivi. Con le moderne apparecchiature di bio-risonanza, le nostre acque vengono regolarmente esaminate mirando le loro frequenze Hertz affinché donino il maggior beneficio possibile al corpo umano".

Le qualità dell'acqua, quindi, stando a questa azienda, cambierebbero a seconda della fase lunare. E pur avvertendo in un disclaimer che "le opinioni da noi presentate vanno ben oltre lo stato attuale della scienza e che la medicina classica non ha accettato né riconosciuto l'effetto dell'oscillazione bioenergetica", in Inghilterra, dopo il post della Beckham, c'è un autentico boom di richieste, sia di privati che di spa e centri benessere che si starebbero dotando di quest'ultimo costosissimo ritrovato new age in fatto di bellezza. Visualizza questo post su Instagram Loved staying at @lanserhof. Thank u @healingholidays and everyone who sent me their top tips on staying balanced. Seems I need to be listening to true crime podcasts and having a glass of wine every now and then ?? And if all else fails, keep wearing some good shoes. @davidbeckham you're just jealous you didn't come ?? x VB Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham) in data: 16 Mag 2019 alle ore 9:05 PDT Secondo il sito web del marchio, la bevanda viene "imbottigliata nelle notti di luna piena direttamente alla fonte di Bad Leonhardspfunzen, Stephanskirchen". Sul sito si legge che "il fisico Max Planck ha scoperto che tutto risuona in questo universo in diverse frequenze. Il pioniere della bio-risonanza Paul Schmidt ha compilato queste frequenze misurate in Hertz per il corpo umano, i suoi organi e stati mentali ed emotivi. Con le moderne apparecchiature di bio-risonanza, le nostre acque vengono regolarmente esaminate mirando le loro frequenze Hertz affinché donino il maggior beneficio possibile al corpo umano".Le qualità dell'acqua, quindi, stando a questa azienda, cambierebbero a seconda della fase lunare. E pur avvertendo in un disclaimer che "le opinioni da noi presentate vanno ben oltre lo stato attuale della scienza e che la medicina classica non ha accettato né riconosciuto l'effetto dell'oscillazione bioenergetica", in Inghilterra, dopo il post della Beckham, c'è un autentico boom di richieste, sia di privati che di spa e centri benessere che si starebbero dotando di quest'ultimo costosissimo ritrovato new age in fatto di bellezza.

(Di venerdì 17 maggio 2019)si conferma una dei maggiori guru mondiali in fatto di bellezza e il suo ultimo consiglio su come disintossicare il proprio corpo dalle tossinendoimbottigliata nelle notte dista spopolando sui social. La stilista, 44 anni, ha trascorso un po 'di tempo a “Lanserhof Tegernsee”, il famoso centro benessere di lusso in Germania, staccando la spina dal suo stile di vita super impegnato, concedendosi alcuni trattamenti termali e disintossicandosi come un rinfrescante bicchiere di "della"."Mi è piaciuto molto soggiornare al Lanserhof", ha scritto l'ex Spice Girl su Instagram, ringraziando gli esperti del centro benessere “per avermi fornito i migliori consigli su come rimanere in forma”.La diva ha condiviso una foto su una sua Instagram Stories di “Mondquelle”, la sua bevanda preferita durante il ritiro, che proviene dal marchio d'tedesco St. Leonhards Quellen.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...