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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 19 | 45 VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 19:45 (Di venerdì 17 maggio 2019) VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE NON ACCENNANO A DIMINUIRE LE CONGESTIONI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA, MENTRE IN INTERNA PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; SI VIAGGIA A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA; INFINE, CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA DEL LAGO DI TRAIANO E IL PONTE DI TOR BOACCIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ...
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