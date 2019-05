Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTESO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USICTE PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, SEMPRE IN ESTERNA, CHIUSA LA RAMPA DI ACCESSO ALLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA E SALARIA, E, AVANTI, TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTESO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USICTE PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, SEMPRE IN ESTERNA, CHIUSA LA RAMPA DI ACCESSO ALLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA E SALARIA, E, AVANTI, TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTESO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USICTE PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, SEMPRE IN ESTERNA, CHIUSA LA RAMPA DI ACCESSO ALLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA INVECE TRA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN VIA AURELIA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA CASAL LUMBROSO E MALAGROTTA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA APPIA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLEN TA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAGROTTA IN DIREZIONE CASTEL DI GUIDO IN VIA CASSIA CODE A TRATTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVICNOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA Roma FIUMICINO E LAURENTINA E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LURENTINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’USCITA OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA Roma TERAMO E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BOCCEA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA ED APPIA TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREIZONE DEL RACCORDO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO REGOLARE SUL TRATTO INTERESSATO, PROSEGUENDO SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA ED ALL’ALTEZZA DELLA PISANA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRAFFICO RALLENTATO TRA LA PONTINA E LA ...