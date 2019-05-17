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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 15 | 30 VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 15:30 (Di venerdì 17 maggio 2019) VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTESO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USICTE PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, SEMPRE IN ESTERNA, CHIUSA LA RAMPA DI ACCESSO ALLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA INVECE TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO; CODE INVECE SULLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE Roma; INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI VALELLATA E VIA DEI RUTULI DIREZIONE Roma; DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE. Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 15:30 proviene da RomaDailyNews.
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