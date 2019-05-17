romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 10:30: VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 17-05-2019 ore 10:00: VIABILITÀ ROMA VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 09.50 SS… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA Roma FIUMICINO E LAURENTINA E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LURENTINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’USCITA OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA Roma TERAMO E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BOCCEA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA ED APPIA TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREIZONE DEL RACCORDO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO REGOLARE SUL TRATTO INTERESSATO, PROSEGUENDO SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA ED ALL’ALTEZZA DELLA PISANA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRAFFICO RALLENTATO TRA LA PONTINA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 18.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PISANA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA PISANA E PROSEGUENTRA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 18.05 TOMMASO RENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO. SEMPRE IN CARREGGITA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGAITA INTERNA UN’INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 17.35 TOMMASO RENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGAITA ESTERNA ALL’ALTEZZA PISANA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E FLAMINIA TRA BUFLAOTTA E PRENESTINA E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PISANA CODE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 17.05 TOMMASO RENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGAITA ESTERNA ALL’ALTEZZA PISANA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA LA Roma-FIUMCINO E LA PONTINA E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA NOMENTANA E L’A24 Roma-TERAMO E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PISANA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGAITA ESTERNA ALL’ALTEZZA PISANA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ARDEATINA. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CENTRALE DEL LATTE E A24 Roma-TERAMO E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PISANA CODE A TRATTI SUL PERCORSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E LA PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA E DELLA TUSCOLANA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA DA Roma, MENTRE IN SENSO OPPOSTO CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA E Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN CANTIERE IN MOVIMENTO RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA VALLELATA IN DIREZIONE Roma IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ...