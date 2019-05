Verona | velivolo ultraleggero precipita nell' Adige | due feriti

Blastingnews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Un altro incidente aereo si è verificato in Veneto, precisamente nel veronese, dove questo pomeriggio, poco prima delle 17:00, unto nel fiume, in località Settimo, che ricade nel comune di Pescantina. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, in un primo momento si diceva che ci fossero quattro persone a bordo dell'in questione, ma adesso si è certi che a bordo c'erano solo due persone, il conducente e un altro passeggero. I soggetti in questione sarebbero rimasti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi, in quanto, come comunicato anche dai Vigili del Fuoco, sono usciti autonomamente dall'abitacolo.trasportati in ospedale Una volta usciti dall'aereo, i due sono stati trasportati presso il più vicino ospedale, dove attualmente si trovano ricoverati. Nessuno quindi sarebbe stato sbalzato al di fuori del piccolo ...

