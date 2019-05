VERISSIMO speciale Amici | anticipazioni di sabato 18 maggio 2019

tvsoap

(Di venerdì 17 maggio 2019) Attesissimo come ogni anno, arriva domani – 18– lodirealizzato negli studi didi Maria De Filippi. Eccoe ospiti secondo quanto comunicato da Mediaset: Come ormai da tradizione, torna anche quest’anno il crossover di Canale 5 tra ‘’ e ‘di Maria De Filippi’.18Silvia Toffanin si trasferirà a Roma, nei mitici studi di “di Maria De Filippi”, per una puntata evento dedicata al talent, dal titolo “”. Un appuntamento imperdibile che unirà gli elementi del talk show con quelli del grande talent show delsera di Maria De Filippi. Silvia Toffanin intervisterà in esclusiva Maria De Filippi. Inoltre, grande spazio alle storie dei cinque semi finalisti: Giordana, Rafael, Alberto, Tish e Vincenzo. Oltre ad esibirsi in studio, i ragazzi rivedranno per la prima volta le ...

