Vela – Volvo Europeans di Weymouth | quinto giorno di regate | primo posto per Tita Banti

(Di sabato 18 maggio 2019)ai 2019di(UK) delle classi Nacra 17, 49er e 49erFX con le Fleet Series. Nei Nacra 17 risalgono al. Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei campioni Under 23 con due giorni d’anticipo Altra grande giornata diai 2019delle classi olimpiche Nacra 17, 49er e 49erFX in scena a, in Inghilterra e ottime notizie per i team italiani in acqua. Nei Nacra 17 la coppia Ruggero/Caterinaha infatti riguadagnato la prima posizione mentre Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei sono matematicamente campioni Under 23 visto il grande distacco dai loro concorrenti. Buone notizie anche dalla flotta dei 49er FX dove Alexandra Stalder/Silvia Speri sono seconde all’Europeo Under 23. Dopo ledi oggi Maria Giubilei ha detto: “Siamo ovviamente molto contenti di questo titolo Under 23 arrivato in ...

