Valentino Rossi MotoGP | GP Francia 2019 | “Il passo non è male ma abbiamo problemi di

MotoGp - Valentino Rossi non le manda a dire : “qualcuno al box ha sbagliato evidentemente qualcosa” : Il pilota della Yamaha è apparso alquanto deluso per il risultato delle prove libere di oggi, nonché per il problema avuto alla catena Non proprio una giornata positiva per Valentino Rossi a Le Mans, il pilota della Yamaha ha chiuso al tredicesimo posto la seconda sessione di libere, lontano dalle posizioni di vertice. AFP/LaPresse Una situazione complicata da descrivere anche per il pesarese, apparso molto deluso ai microfoni di Sky Sport ...

MotoGp - Fp2 del Gp di Francia : Valentino Rossi in difficoltà a differenza di un super Vinales - bene Lorenzo : MotoGp, Fp2 del Gp di Francia finite da pochi minuti con un Vinales superlativo davanti a Marc Marquez MotoGp, sono andate in scena durante questo pomeriggio le Fp2 del Gp di Francia. In vista della gara di domenica, già oggi le Fp2 hanno dato spunti importanti per capire ciò che vedremo, con alcuni piloti parsi davvero in palla, altri invece decisamente in difficoltà sulla pista francese. Il pilota più veloce è stato un po’ a ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Francia 2019 : Quartararo continua a stupire - Dovizioso e Petrucci lo braccano - Marquez 5° e Valentino Rossi 10° : Il francese Fabio Quartararo continua a stupire. Nelle prove libere 1 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP, il pilota della Petronas Yamaha SRT ha sciorinato una prestazione brillante, unico ad infrangere il muro dell’1’32” (1’31″986) e dimostrando di avere una grande confidenza con la M1. Il centauro transalpino, dopo la pole a Jerez de la Frontera (Spagna), ha fatto vedere di esserci anche ...

MotoGp – Problemi per Valentino Rossi a Le Mans : il Dottore costretto a fermare la sua M1 nelle Fp1 [VIDEO] : Problemi sulla M1 di Valentino Rossi: il Dottore costretto a rallentare improvvisamente e abbandonare la sua moto nelle prime libere del Gp di Francia Il weekend di gara di Le Mans è iniziato con un problema alla M1 per Valentino Rossi: durante la prima sessione di prove libere il Dottore ha improvvisamente rallentato, spostandosi a bordo pista con la sua Yamaha. Il nove volte campione del mondo ha controllato diverse volte la parte ...

Valentino Rossi MotoGP GP Francia 2019 : “Io punto sempre a vincere. E’ difficile ma ci proverò fino alla fine” : Sono quasi due stagioni dall’ultima vittoria. Nell’Università del Motociclismo di Assen, Valentino Rossi si regalò l’ultima perla, portando il computo dei successi a 115. Ma il campione di Tavullia non è solito guardare al passato. Lui ama ancora troppo correre e quindi l’obiettivo del decimo titolo iridato in carriera è sempre lì in testa all’elenco delle priorità. Per raggiungere un traguardo così prestigioso, ...

LIVE MotoGP - GP Francia 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Valentino Rossi e Dovizioso all’attacco : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Sul circuito di Le Mans andrà in scena la prima sessione importante per andare a definire gli assetti delle moto in vista delle qualifiche di domani e della corsa domenicale. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso vorranno riscattarsi dopo la gara poco brillante a Jerez de la Frontera (Spagna). Il forLIVEse, giunto quarto, ha ...

MotoGp - Marc Marquez snobba Valentino Rossi : lo spagnolo spiazza tutti a Le Mans : Interrogato sugli avversari per il titolo mondiale, Marquez ha avuto qualche remora nell’inserire anche Valentino Rossi Nonostante lo zero incassato ad Austin per via della caduta che lo ha visto protagonista a metà gara, Marc Marquez guida la classifica piloti del Mondiale di MotoGp. AFP/LaPresse Lo spagnolo precede Rins di un punto, Dovizioso di tre e Valentino Rossi di nove, dunque una lotta apertissima che lascia spazio a ...

MotoGp - Valentino Rossi mette le cose in chiaro : “se sono ancora qui a correre - c’è un motivo ben preciso” : Il pilota della Yamaha ha parlato alla vigilia del Gran Premio di Le Mans, sottolineando di avere buone sensazioni su una pista che gli piace eccome La vittoria continua a latitare, ma Valentino Rossi non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca. Il pilota della Yamaha appare alquanto fiducioso in vista del pRossimo Gran Premio di Francia, in programma sul circuito di Le Mans che piace eccome al pesarese. AFP/LaPresse Interrogato ...

MotoGp - Meregalli si fida di Viñales e Valentino Rossi : “il Gp di Le Mans? Sappiamo che…” : In vista del pRossimo Gran Premio di Le Mans, Maio Meregalli ha espresso le proprie considerazioni svelando gli obiettivi della Yamaha Il circus di MotoGp si appresta a sbarcare in Francia, dove nel pRossimo week-end va in scena il Gp di Le Mans. La Yamaha punta forte sull’appuntamento francese, considerando che il circuito d’Oltralpe ben si adatta alle caratteristiche della M1 e, al tempo stesso, a quelle di Valentino Rossi e ...

MotoGP GP Francia 2019 - Valentino Rossi : “Pista che mi piace e punto al podio” : Nel weekend ritorna il Mondiale di MotoGP. Si gareggia in Francia a Le Mans e Valentino Rossi si presenta molto carico alla gara sul circuito francese. Il pilota della Yamaha è reduce da una gara sottotono in Spagna ad Jerez, dopo che era salito sul podio prima in Argentina e poi in Texas. Come riporta il sito Motorsport.com, Valentino Rossi ha parlato dei test svolti in Spagna e poi soprattutto del GP di Francia: “Il test di Jerez è stato ...

MotoGp – Valentino Rossi a Le Mans con un obiettivo ben preciso : le parole del Dottore fanno sognare i fan : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Francia: il Dottore motivato a far bene a Le Mans E’ tutto pronto a Le Mans per il quinto appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: i piloti non vedono l’ora di tornare in pista dopo il Gp di Spagna ed il seguente giorno di test a Jerez de la Frontera, per battagliare nuovamente in sella alle loro moto. Marquez andrà a caccia di conferme, mentre la Yamaha vorrà ...

MotoGP - GP Francia 2019 : Valentino Rossi e il rebus Yamana. La pista di Le Mans può sorridere : Che Yamaha vedremo a Le Mans? Questa domanda non ce la poniamo solo noi ma, soprattutto, Valentino Rossi. Sarà una moto efficace come in Argentina e Stati Uniti, oppure difficile da gestire come a Jerez de la Frontera? Dopo un primo scorcio di campionato con risultati decisamente positivi, lo stop spagnolo non ha certo fatto sorridere il pilota di Tavullia. Nella tappa iberica, infatti, la M1 non ha mai risposto nella giusta maniera al nove ...