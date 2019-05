Usa | papà uccise i suoi cinque figli di età compresa tra 1 e 8 anni | per lui l' ergastolo

Blastingnews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Per Timothy Ray Joner Jr, un 37enne ex ingegnere della Intel, originario dello stato di Lexington, nel South Carolina, dove viveva, è arrivata la condanna definitiva all', dopo un lunghissimo iter giudiziario durato diversi. Il soggetto è stato infatti riconosciuto colpevole di aver ammazzato a mani nude i, che avevano un'etàtra 1 e 8. Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che questo padre, durante uno degli interrogatori, abbia anche dichiarato che aveva voglia di sciogliere ibimbi nell'acido, questo perché, sono sue queste parole, "volevo vedere le loro ossa in polvere". Una vicenda davvero raccapricciante, che sconvolse tutti gli USA. Adesso resterà in galera per il resto deigiorni. L'omicidio Secondo quanto riporta ''Fox News'', sulle sue pagine online, l'uomo si era separato dalla sua moglie, e aveva ottenuto la ...

