USA. “Non hai i 7 euro per il cibo? Tranquillo, portali domani”. Dipendente della mensa licenziata (Di venerdì 17 maggio 2019) I fatti sono avvenuti lo scorso marzo in una scuola superiore del New Hampshire, negli USA. "Capisci che quello che hai fatto era sbagliato? Quello era un furto", sarebbe stata rimproverata Bonnie Kimball, che aveva concesso ad uno studente di prendere il cibo che voleva in mensa. Secondo i dirigenti la donna ha violato le procedure e le politiche federali e scolastiche.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di venerdì 17 maggio 2019) I fatti sono avvenuti lo scorso marzo in una scuola superiore del New Hampshire, negli USA. "Capisci che quello che hai fatto era sbagliato? Quello era un furto", sarebbe stata rimproverata Bonnie Kimball, che aveva concesso ad uno studente di prendere ilche voleva in. Secondo i dirigenti la donna ha violato le procedure e le politiche federali e scolastiche.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Ettore_Rosato : Questi alcuni dei viaggi di #Salvini (in soli tre giorni) che @repubblica ha ricostruito. Usa aerei della polizia p… - LegaSalvini : ++ DONARE IL 2x1000 ALLA LEGA NON COSTA NIENTE, SOSTIENI IL CAPITANO! ++ QUEST'ANNO SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDIT… - repubblica : Di Feo: 'Il capitano volante non utilizza i voli di Stato' -